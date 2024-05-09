新华社华盛顿5月8日电（记者邓仙来）美国官员8日说，美国政府已暂缓向以色列输送一批军事援助，美方此举是出于担忧以色列针对加沙地带南部城市拉法的军事行动可能造成大量平民伤亡。

5月8日，美国国防部长奥斯汀在华盛顿国会出席听证会。新华社发（亚伦摄）

美国国防部长奥斯汀当天在美国会参议院就国防部2025财年预算申请作证时表示，五角大楼将继续确保以色列获得防御所需的武器，不过目前正在根据拉法局势的发展，“重新审查”一些原计划近期输往以色列的军事援助。

奥斯汀说，国防部尚未作出任何最终决定，但“确实暂停并重新评估了一些即将提供的安全援助”。

5月8日，美国国防部长奥斯汀（前）在华盛顿国会出席听证会。新华社发（亚伦摄）

当天晚些时候，美国国务院发言人米勒在例行记者会上也确认了美方暂缓输送对以军事援助的决定。他表示，美方“严重关切”以色列对拉法的潜在军事行动，这一关切基于以方此前在加沙地带开展军事行动时的做法及其对平民造成的影响。米勒还说，以军在拉法的行动对向加沙地带运送人道主义援助物资的影响也让美方感到担忧。

5月8日，美国国防部长奥斯汀在华盛顿国会出席听证会。新华社发（亚伦摄）

据美国媒体报道，临时叫停输送这批援以武器的决定是上周作出的，这批军援包括1800枚重量为2000磅（900公斤）的炸弹以及1700枚重量为500磅（225公斤）的炸弹等。

另据以色列媒体8日报道，以军发言人哈加里当天针对美国暂缓输送对以军援一事表示，自本轮巴以冲突爆发以来，以美之间的协调程度在以色列历史上“前所未有”，盟友间“闭门解决”任何分歧。哈加里称赞了以色列国防军和美国中央司令部在本轮巴以冲突期间的合作规模，并强调“有比安全援助更重要的东西，那就是作战支持”。（参与记者：王卓伦、吕迎旭）

5月8日，美国国防部长奥斯汀在华盛顿国会出席听证会。新华社发（亚伦摄）

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