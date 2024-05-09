新华社莫斯科5月8日电（记者江宥林）俄罗斯总统普京8日在莫斯科说，过去十年，欧亚经济联盟已成为正在形成的多极化世界中一个独立自足的中心。

据克里姆林宫网站8日发布的消息，普京是在出席欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会小范围会议时作上述表态的。当天出席会议的还有白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、亚美尼亚总理帕什尼扬等。

普京说，如今，欧亚经济联盟是一个有效和充满活力的一体化组织，其工作有助于发展贸易和投资交流、加强商业联系和扩大合作关系，“这最终将给我们组织的每个参与者带来真正的利益”。

普京说，十年间，欧亚经济联盟国家的国内生产总值从1.6万亿美元增至2.5万亿美元；与第三国贸易额增长60%，从5790亿美元增至9230亿美元；相互贸易额增长近一倍，从450亿美元增至890亿美元，并且90%以上的结算通过本币进行。

今年是《欧亚经济联盟条约》签署10周年。2014年5月29日，俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国签署《欧亚经济联盟条约》。欧亚经济联盟于2015年1月1日正式启动，现成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。今年1月1日起，亚美尼亚担任欧亚经济联盟2024年轮值主席国。

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