在中国国家主席习近平对塞尔维亚进行国事访问之际，当地时间5月7日，中国中央广播电视总台与塞尔维亚国家广播电视台在贝尔格莱德共同举办“中塞相亲 万里如邻”人文交流活动。活动当天发布了以“有朋自远方来”为主题的纪念邮票。此前，总台记者专访塞尔维亚总统武契奇时，也向他赠送了这套纪念邮票。

总台记者 李耀洋：我手上这份是刚制作完成的纪念邮票，还透着纸墨香。邮封上除了花朵图案，特别醒目的是中文和塞尔维亚语的“有朋自远方来”。邮票共有3套15枚。这么有纪念意义的邮票，究竟有多少道关键工序呢？背后的故事自然要从邮局说起。

塞尔维亚邮政有超过180年历史，第一张邮票于1866年印制。

塞尔维亚邮政发行过成千上万套邮票，这一次有了总台参与，会擦出什么火花呢？

塞尔维亚邮政局集邮部门主管 索夫罗尼耶维奇：这些邮票表现了两国人民之间的友谊，拥有这种友谊是幸运的。此时此刻，两位伟大的领导人，中国国家主席和塞尔维亚总统会找到一种方式来引领这种伟大的友谊，使两国经济、两种文化、科学和体育之间的合作，达到历史最高水平。制作邮票总是充满挑战，中央广播电视总台的朋友们以及与我们长期合作制作邮票的中国文化中心的朋友们，帮助我们克服了这些障碍，也是“甜蜜的痛苦”了。

总台驻贝尔格莱德记者 张颖：这三枚邮票分别代表历史对话、共建“一带一路”、文化交流。

总台记者 李耀洋：这里看到一边是中国的牡丹，那另一个是塞尔维亚的国花吗？

总台驻贝尔格莱德记者 张颖：对，塞尔维亚的国花，叫“凤凰花”。这就是最终的呈现效果。

总台记者 李耀洋：这里印有中文和塞尔维亚语“有朋自远方来”，它来自于孔子的《论语》，这字是出自哪个大家的手笔呢？

总台驻贝尔格莱德记者 张颖：当时我们讨论过选用哪位大家的作品，最后选用的是颜真卿的楷书。

设计师 尼科利奇：我无法准确表达，但我觉得我们两国之间的友谊，不知何故，我们发自内心感到高兴。纪念邮票是一种友好的方式，是一种享受。我非常满意我们制作这套邮票的方式以及最终的呈现效果。我们后续还有扫描及其他工序，然后送去印刷。

总台记者 李耀洋：方寸之间，要印出精美图案，而且每一枚都要一模一样。所以说，邮票的印刷工艺在一定程度上反映着一个国家的印刷水平。像这台机器，一小时就能印制15万枚邮票。

塞尔维亚印刷厂邮票和贵重物品部门负责人 米格林奇：每张纸都会被清点、穿孔后，我们返回印刷店，然后开始手工工作。手工是最复杂的，给邮票“挑毛病”。经过三次清点，检查之后，要对邮票进行人工编号，这是另一次检查。之后是包装、打磨，在包装内的邮票上粘贴贴纸，然后寄往贝尔格莱德。这是前所未有的一次发行，编号“577”是特别送给塞尔维亚总统武契奇的。

塞尔维亚邮政局局长 乔尔杰维奇：我认为塞中“铁杆友谊”会更上一层楼，我们还有很多可以合作的空间。塞尔维亚离中国很远，但我们的心很近。

(责编：艾雯、崔译戈)