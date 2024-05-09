5月8日，以军装甲车在以色列南部凯雷姆沙洛姆口岸附近部署。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

新华社耶路撒冷5月8日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军8日发布战况通报说，以军在加沙地带南部城市拉法东部持续进行有针对性的打击活动，目前已对约100个特定目标进行空袭，打死约30名巴勒斯坦武装人员。

通报说，以军对拉法口岸加沙地带一侧周边的巴勒斯坦武装组织基础设施进行了有针对性的打击。这些打击活动是在空军战机与地面部队的密切合作下完成的。

据以军当天发布的另一份战况通报，以军在加沙地带其他地区的作战行动仍在继续。在加沙地带北部的加沙城，以军战机炸死了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）海军部队指挥官艾哈迈德·阿里。通报说，过去几年，阿里一直参与管理哈马斯海军部队在加沙地带的行动。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发后，阿里参与策划袭击以色列领土和在加沙地带作战的以军部队。

拉法口岸位于埃及和加沙地带南部之间，是国际人道援助物资进入加沙地带的主要通道。以军7日发布战况通报说，以军地面部队6日夜间针对拉法口岸展开行动，已控制该口岸加沙地带一侧。

5月8日，以军装甲车在以色列南部凯雷姆沙洛姆口岸附近部署。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

5月8日，以军装甲车在以色列南部凯雷姆沙洛姆口岸附近部署。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

5月8日，以军装甲车在以色列南部凯雷姆沙洛姆口岸附近部署。新华社发（贾马尔·阿瓦德摄）

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