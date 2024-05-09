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北马其顿举行议会及第二轮总统选举

2024年05月09日08:36 | 来源：新华网
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5月8日，选民在北马其顿斯科普里的一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

5月8日，选民在北马其顿斯科普里的一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

新华社地拉那5月8日电（记者崇大海）斯科普里消息：北马其顿8日举行议会及第二轮总统选举，超过1700名候选人角逐议会123个席位中的120个。

5月8日，选民在北马其顿斯科普里的一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

5月8日，选民在北马其顿斯科普里的一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

投票从当地时间早7时持续至晚7时。议会和总统选举的正式结果将于9日公布。

5月8日，选民在北马其顿斯科普里的一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

5月8日，选民在北马其顿斯科普里的一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

此前的民意调查显示，以主要反对党马其顿内部革命组织民族统一民主党为首的党派联盟处于领先地位，但是否能拿到组阁所需的至少62个议会席位仍不确定。

5月8日，北马其顿现任总统彭达罗夫斯基在斯科普里一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

5月8日，北马其顿现任总统彭达罗夫斯基在斯科普里一处投票站内投票。新华社发（托米斯拉夫·格奥尔基耶夫摄）

在4月24日举行的第一轮总统选举中，马其顿内部革命组织民族统一民主党候选人达夫科娃和来自执政党马其顿社会民主联盟的现任总统彭达罗夫斯基分别获得41.2%和20.5%的选票，得票率居前两位。根据北马其顿宪法，在第一轮选举中如果没有候选人获得过半选票，得票率居前两位的候选人将进入第二轮选举。

5月8日，在北马其顿斯科普里，总统候选人达夫科娃在一处投票站内投票。新华社发

5月8日，在北马其顿斯科普里，总统候选人达夫科娃在一处投票站内投票。新华社发

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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