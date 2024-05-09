新华社贝尔格莱德5月8日电 特写|“想让中国知道，塞尔维亚有多么珍视这份情谊”

新华社记者孙奕 蒋国鹏

5月的贝尔格莱德，草木葱茏，生机盎然。8日上午，正在塞尔维亚进行国事访问的习近平主席与塞尔维亚总统武契奇在会谈前共同走上塞尔维亚大厦平台。在大厦广场早早等待的逾万名塞尔维亚民众瞬时沸腾起来。

“中国！”“塞尔维亚！”“中国！”“塞尔维亚！”灿烂的笑容，明媚的面庞，殷切的期盼——从塞尔维亚各地赶来的民众挥舞中塞两国国旗，齐声呼喊两国国名。

这是真情的交汇，这是友谊的海洋。

平台上，习近平主席微笑着向塞尔维亚民众挥手致意。广场上，人们的欢呼声经久不息。习近平主席和武契奇总统望向热情的塞尔维亚民众，望向充满希望的远方……

夏日暖阳中，历史一刻由此定格。

“感谢你们这么多人来欢迎我们塞尔维亚的铁杆朋友习近平主席。”武契奇总统同习近平主席并肩而立，向现场民众说，习近平主席在塞尔维亚受到了特别的尊重。

“我为那个场面所震撼，也深受感动。”习近平主席在与武契奇总统会谈后共见记者时，专门提到这一幕。

当天，两国元首共同宣布深化和提升中塞全面战略伙伴关系，构建新时代中塞命运共同体。

“场面如此盛大，在塞尔维亚十分少见。我们见到了习近平主席，感受到了两国友好。我们想让中国知道，塞尔维亚有多么珍视这份情谊。”专门前来欢迎习近平主席的托西奇说，“这不是我个人的想法，而是大家共同的心声。”

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