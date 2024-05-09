新华社联合国5月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵7日说，国际社会需要携手合作，共同推进全球人工智能治理，确保人工智能更好促进实现可持续发展目标。

戴兵在联合国经济及社会理事会利用人工智能促进实现可持续发展目标特别会议上说，人工智能全球治理攸关全人类命运，是各国面临的共同课题。要坚持以人为本、智能向善原则，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性，确保人工智能始终处于人类控制之下。反对利用人工智能技术优势传播虚假信息，干涉他国内政，危害他国主权，恶意阻扰他国技术发展。

戴兵说，要坚持真正的多边主义，保障所有国家特别是发展中国家全面平等参与人工智能全球治理，增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和话语权。中方支持联合国在此方面发挥主渠道作用，支持各方在广泛参与、协商一致原则上制定具有广泛共识的国际人工智能治理框架。中方去年10月提出的《全球人工智能治理倡议》，可为相关国际讨论和规则制定提供有益借鉴。

戴兵说，要坚持聚焦发展，不断弥合数字和智能鸿沟，帮助发展中国家加强能力建设，开展国际合作与援助，促进人工智能更好赋能可持续发展和增进全人类共同福祉。当前人工智能技术飞速发展，但多数国家特别是发展中国家人民尚未能真正从中受益。发展中国家普遍期待就人工智能能力建设加强国际合作。

戴兵表示，考虑广大发展中国家平等发展和利用人工智能技术、共享人工智能知识成果的诉求，中方与其他会员国近期在联大提出关于加强人工智能能力建设国际合作的决议草案，旨在推动各方凝聚共识，进一步完善联合国框架下人工智能全球治理，帮助发展中国家公平共享人工智能发展成果，不让任何一国、任何一人掉队。期待各方积极支持该决议草案。

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