新华社日内瓦5月8日电（记者曾焱）世界气象组织8日发布的《2023年拉丁美洲和加勒比海气候状况》报告显示，厄尔尼诺现象和长期气候变化去年重创拉丁美洲和加勒比海地区。干旱、热浪、野火、极端降雨和创纪录的飓风对当地民众健康、粮食和能源安全以及经济发展产生了重大影响。

报告说，去年是该地区有记录以来最热的一年，比1991至2020年的平均气温高0.82摄氏度。墨西哥是该地区变暖速度最快的国家。

报告指出，去年年中从拉尼娜现象向厄尔尼诺现象的转变导致降雨模式出现大幅变动，许多地区经历干旱和洪涝两极反转的极端情况。海平面上升速度加快，南大西洋、亚热带和热带北大西洋的平均海平面上升速度高于全球平均水平，很多沿海居民面临威胁。

数据显示，2023年该地区共报告了67起与气象、水文和气候相关的灾害事件，其中与风暴和洪水有关的灾害事件占77%。据估计，这些灾害事件造成的经济损失达210亿美元，由于报告不足以及一些国家数据缺失，实际损失可能更高。

报告还说，灾害和气候变化对该地区农业和粮食安全造成沉重打击，去年1380万人遭受严重粮食危机。厄尔尼诺现象对农业生产和粮食安全的负面影响会持续。

此外，由于热浪、野火烟雾、沙尘和空气污染等易引发心血管和呼吸道疾病，该地区民众面临更大的健康风险。

报告强调了对拉丁美洲和加勒比海地区国家气象和水文服务增加投资的必要性，以加强预报和早期预警。在该地区，47%的世界气象组织会员国仅提供“基本或必要的”气象服务，仅有6%的会员国提供“全面或先进”的气象服务。

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