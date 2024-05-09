5月8日，尼泊尔总理普拉昌达在辛杜里地区举行的逊科西马林引水隧道贯通仪式上致辞。新华社发（哈里·马哈尔詹摄）

新华社加德满都5月8日电（记者易爱军）中国企业承建的尼泊尔最大引水隧道工程逊科西马林引水隧道主体8日提前一年顺利贯通。

尼泊尔总理普拉昌达当天在项目所在地辛杜里地区举行的贯通仪式上按下启动按钮数分钟后，一台双护盾隧道掘进机顺利打通最后一段隧道。普拉昌达称赞该工程是“国家荣誉工程”。他说，农业贡献了尼泊尔三分之一国内生产总值，但占尼泊尔60%可耕地的德赖平原地区冬春季缺水，逊科西马林引水隧道工程将助力尼泊尔经济发展，减少尼泊尔大量进口农产品导致的贸易逆差。

这是5月8日在尼泊尔辛杜里地区拍摄的一台双护盾隧道掘进机打通最后一段隧道的场景。新华社发（哈里·马哈尔詹摄）

中国驻尼泊尔大使陈松致辞说，中尼双方技术人员合作，克服地质条件、物流问题和雨季时间长等困难，提前一年贯通隧道主体，展示了“高质量高标准的中国速度”。

逊科西马林引水隧道全长13.3千米，建成后将逊科西河水引至马林河，灌溉德赖平原地区5个县共12.2万公顷农田。

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