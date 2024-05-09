新华社基辅5月8日电（记者李东旭）乌克兰能源部长加卢先科8日说，当天凌晨，俄罗斯军队再次对乌能源设施发动大规模空袭，乌中部、西部和南部6个州的电力设施以及西部的天然气储存设施遭到破坏。

加卢先科在社交媒体发文说，波尔塔瓦州、基洛沃格勒州、文尼察州、利沃夫州、伊万诺-弗兰科夫斯克州和扎波罗热州的发电和输电设施遭到大规模空袭。鉴于能源设施严重受损，加卢先科呼吁民众在用电高峰时段减少使用高能耗电器。

乌能源部在官网发布消息说，应乌方请求，波兰、罗马尼亚和斯洛伐克等邻国8日早上对乌进行了紧急供电。

乌最大的私营能源企业顿巴斯燃料和能源公司8日在社交媒体发文说，该公司的3座电厂和基辅州电网在当天的空袭中受损，基辅州部分居民区停电。这是过去两个月来该公司电力设施遭遇的第五轮大规模空袭，此前的空袭已导致该公司损失了约80%的发电能力。

乌空军司令奥列修克8日上午在社交媒体发文说，当天凌晨，俄军向乌发射了55枚导弹和21架攻击型无人机，乌防空火力拦截了其中的39枚导弹和20架无人机。

乌国家警察局在社交媒体发文说，截至当天上午9时，空袭已造成至少3人受伤，30余座居民建筑物以及一些公共交通设施和车辆受损。

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