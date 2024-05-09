本报记者 禹丽敏 张慧中 李增伟 刘仲华

5月7日，匈牙利首都布达佩斯的伊丽莎白大桥上，中国和匈牙利两国国旗迎风飘扬。

本报记者 颜 欢摄

在匈中双语学校的中文课堂上，当地学生正在上课。

本报记者 刘仲华摄

位于匈牙利比奥托尔巴吉的蔚来能源欧洲工厂车间场景。

桑多尔·班库迪摄

位于匈牙利科马罗姆的比亚迪电动大巴工厂内，工人正在作业。

本报记者 颜 欢摄

由匈牙利企业投资、中机公司作为总承包商建设的匈牙利布扎克80兆瓦光伏电站项目于2022年投入商业运营。图为项目现场。

佐尔坦·普莱策摄

匈牙利是首个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。近年来，在两国领导人的战略引领下，共建“一带一路”倡议同匈牙利“向东开放”战略对接，各领域合作成果丰硕。双方在新能源汽车、锂电池和光伏等绿色发展领域取得一系列创新成果，为中匈互利合作不断注入新动能。

“如今，匈牙利是中国在中东欧地区投资的第一目的地和重要贸易伙伴。两国合作结出累累硕果，焕发出勃勃生机。”习近平主席5月8日在匈牙利《匈牙利民族报》发表署名文章指出，“中方将坚持推进高水平对外开放，愿同匈方在清洁能源、人工智能、数字经济、绿色发展等新兴领域加强合作，培育新质生产力，服务各自高质量发展。”

“推动中匈技术交流与创新”

初夏时节，多瑙河畔绿意盎然。在比亚迪匈牙利电动大巴工厂的合装车间，车间主任阿尔盖·伊姆雷正在和工人们一起组装大巴，这几辆大巴订单分别来自德国和希腊。“我们的电动大巴性能优异，充电两小时就可续航400公里，很受市场欢迎。”伊姆雷说。

汽车业是匈牙利的支柱产业之一。在全球前二十大汽车制造商中，有10多家都在匈牙利建立了整车制造工厂或汽车零部件生产基地。顺应交通行业绿色转型潮流，匈牙利政府2016年推出电动汽车发展规划。中国电动汽车企业与匈方开展密切合作，品牌知名度不断提升。

2017年4月，比亚迪在匈牙利北部城市科马罗姆设立的电动大巴工厂正式投产，这是比亚迪在欧洲投资兴建的第一座电动车工厂。拥有20多年汽车行业工作经验的约瑟夫·拉斯科伊在电动大巴工厂成立之初便来到这里工作，如今已是一名管理人员。他相信匈牙利和中国在新能源汽车领域合作前景广阔。

2022年9月，蔚来汽车在匈牙利比奥托尔巴吉建设的首个海外工厂投入运营，该工厂也是蔚来汽车在欧洲的充电产品制造、服务及研发中心，为当地消费者提供换电站。

今年1月，比亚迪新能源汽车生产基地落户匈牙利塞格德市，这是匈牙利第六家中国汽车制造工厂，将创造数千个就业岗位。

“匈牙利拥有成熟的汽车制造产业链，在借助匈牙利汽车产业优势的同时，我们将中国电动汽车的先进制造工艺和高度自动化生产线带入匈牙利市场，助力当地汽车电动化转型，推动中匈技术交流与创新。”比亚迪集团相关负责人表示。蔚来欧洲副总裁张晖表示，公司团队的骨干力量大多是本土人才，双方合作提供的创新能源解决方案为匈牙利绿色转型提供了积极助力。

匈牙利各界欢迎中国电动汽车企业来匈投资发展。不久前，匈牙利政府宣布了总额为900亿福林（1元人民币约合50福林）的电动汽车支持计划，将在未来两年半内投资300亿福林建设260个大容量充电站。匈牙利外长西雅尔多表示，汽车制造是当地支柱产业，吸引中国投资对匈牙利至关重要，有助于强化匈牙利在全球新能源汽车发展中的地位。

“助力整个欧洲享受新能源的红利”

动力电池是新能源汽车的关键部件，约占整车成本的40%。中国锂电池凭借超快充、长续航、高安全等优势，成为中匈新能源领域合作的重要内容。

2022年3月，亿纬锂能宣布在匈牙利德布勒森工业区投资建厂，生产新型圆柱形动力电池。2022年8月，宁德时代宣布在德布勒森市投资建设“匈牙利时代新能源电池产业基地”项目，建成后将成为欧洲产能最大的电池工厂之一。此外，恩捷股份、华友钴业、欣旺达等中国动力电池企业及相关材料企业也陆续开始在匈牙利投资建厂。

总部位于浙江省的华友钴业，是一家专注于钴镍锂资源开发、新能源锂电材料制造、钴新材料深加工的高新技术企业，在钴新材料、锂电三元前驱体和锂电高镍正极材料等研发上具有很高的业内知名度。在距离布达佩斯不到100公里的匈牙利西北部小镇阿奇，由华友钴业投资建设的高镍型动力电池用三元正极一期项目正在紧锣密鼓地进行。

华友钴业欧洲项目部土建工程师莫璇告诉记者：“该项目计划明年3月出厂第一批产品。虽然工期紧，但是大家干劲十足。这是中国企业在欧盟国家设立的第一个三元正极工厂，将助力当地产业技术革新。”华友钴业欧洲基地总经理孙君介绍，工厂建成后将为当地创造900个工作岗位，年产能约10万吨。

匈牙利国民经济部国际合作与金融发展司负责人安德莉亚·博达对记者表示：“宁德时代等中国电池企业在匈投资建厂，带动了匈牙利电池产业发展；比亚迪等车企在匈投资建厂，推动了匈牙利汽车产业的发展。目前，我们还在积极推动中国的太阳能电池板制造商来匈投资。匈中合作项目不仅造福匈牙利人民，而且可以助力整个欧洲享受新能源的红利。”

“两国深化绿色合作实现了互利共赢”

在匈牙利西南部，有一座鲜花簇拥的魅力城市——考波什堡市。近年来，“鲜花之城”又多了一张亮丽名片——匈牙利考波什堡100兆瓦光伏电站。走进电站，上万块光伏板在太阳光下熠熠生辉，蔚为壮观。

匈牙利目前约30%的电力依靠进口。为实现能源供给多元化目标，匈牙利政府积极发掘太阳能资源，发展光伏产业。2019年6月，中国通用技术集团所属中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）在考波什堡市投资兴建100兆瓦光伏电站。该项目是匈牙利最大的新能源发电设施之一。2021年电站投入运营以来，年发电量超1.4亿千瓦时，每年可节约标准煤4.5万吨、减排二氧化碳12万吨。

中机公司在项目施工过程中采取了一系列环境友好型举措，如在厂内布置蓄水渠，减少雨水对土壤的冲刷；以螺旋桩光伏支架代替冲击桩，减少对土地的破坏；聘请园林专家进行生态规划，并在厂区周围进行大规模绿化。考波什堡市市长卡洛里表示：“考波什堡光伏电站项目不仅是匈中两国清洁能源合作的典范，也是两国友谊的见证。”

去年底，中机公司与中电国际联合收购的匈牙利蒂萨菲赖德光伏电站项目顺利开工。该项目投产后预计年平均发电量7500万千瓦时，每年可节约标准煤3万吨、减排二氧化碳7万吨。中机公司匈牙利项目负责人孟凡晔介绍，公司在匈牙利承建的几大电站项目总装机容量达300兆瓦，每年可发电4亿千瓦时。

“绿色转型是全球大势，发展新能源对于改变全球能源供给结构至关重要。中国在这一领域为我们提供了很好的机会，两国深化绿色合作实现了互利共赢。”匈牙利国民经济部副国务秘书博考伊·马顿表示。

多瑙河畔涌动“中文热”（记者手记）

刘仲华

在匈牙利首都布达佩斯的多瑙河东岸，坐落着匈中双语学校。学校大门上方悬挂着中国国旗、欧盟旗帜和匈牙利国旗，教学楼里不时可见红灯笼、中国结等装饰品。课间休息铃一响，楼道里充满了孩子们的欢声笑语。“你好，你好！”见到记者一行，孩子们纷纷上前用中文打招呼。

匈中双语学校成立于2004年9月，是中东欧地区唯一一所使用中文和所在国语言教学的公立全日制学校。2009年10月，时任国家副主席习近平访问匈牙利期间，曾到匈中双语学校考察。2023年春节前夕，该校学生致信习近平主席和夫人彭丽媛教授，按照中国风俗拜年，讲述在校学习中文12年的感受，表达将来到中国上大学、为匈中友好作贡献的愿望。习近平主席在复信中鼓励匈牙利青少年更多了解中国，做传承发展中匈友好事业的使者。习近平主席对匈中双语学校的关心，极大鼓舞了同学们学习中文、了解中国的热情。

“习近平主席复信匈中双语学校学生，对我们来说是至高无上的荣誉。”匈中双语学校校长埃尔代伊·苏珊娜自豪地对记者说，“虽然我们学校规模不大，跟中国相距遥远，但在两国民间交流中扮演着重要角色。我们的很多学生前往中国学习，今年又有10名学生收到了来自北京的大学录取通知书。”

匈中双语学校目前有12个年级、20个班，在校学生500余名。记者在采访中发现，该校不管是低年级还是高年级学生，中文发音都很标准。据匈中双语学校中方负责人王悦介绍，近年来，越来越多匈牙利青少年喜欢上中文，一家兄弟姐妹都就读于匈中双语学校的情况不在少数。2023年曾代表全校学生致信习近平主席和夫人彭丽媛教授的宋智孝及其家人都是中文爱好者，她的哥哥和弟弟也曾在这所学校就读。

匈中双语学校既是学习两国语言文化的平台，也是发展民间友好、促进民心相通的桥梁。近年来，“中文热”在匈牙利不断升温。中文已被纳入匈牙利从小学、中学到大学的整个国民教育体系，成为该国的高考科目。匈中双语学校的发起人之一、匈牙利前总理迈杰希·彼得对学校蒸蒸日上的发展颇感欣慰。在他看来，鼓励两国民众学习对方语言，可以推动匈中友谊世代相传，这是两国人民的一致期待。“很多匈牙利年轻人从匈中双语学校毕业后到中国留学，也有华侨华人的孩子在这里毕业后进入匈牙利的大学读书。匈中两国青年从小就建立起真挚友谊和相互理解。”

随着越来越多中国企业到匈牙利投资办厂，掌握中匈双语的人才越来越受欢迎。“我从7岁起就开始学习中文，已经学了10年。学习中文对我而言很重要，毕业后找工作，会中文是一个很大优势。”匈中双语学校十年级学生厄多斯·阿图尔告诉记者。

“让我们的笑容，充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好……”中午时分，匈中双语学校三楼教室里，传来阵阵女声合唱，高年级的学生正跟着老师学唱中文歌曲。2024年恰逢匈中双语学校成立20周年，它正像一位充满朝气和活力的青年，在中匈友好事业的大道上，向着未来奋力奔跑。

《 人民日报 》（ 2024年05月09日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)