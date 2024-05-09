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赋予中法建交精神新的时代内涵（和音）

2024年05月09日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　中法坚守独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的建交初心，并为其注入新的时代内涵，将共同打造新时期互信稳定、守正创新、担当作为的中法关系

　　

　　应法国总统马克龙邀请，习近平主席5月5日至7日对法国进行国事访问。访问期间，习近平主席在巴黎同马克龙总统举行会谈、共同会见记者，出席中法企业家委员会第六次会议闭幕式并致辞，出席马克龙总统举行的欢迎宴会，在上比利牛斯省举行中法元首小范围会晤。双方发表4份联合声明，签署近20项双边合作文件。习近平主席此访巩固了两国传统友谊、增进了政治互信、凝聚了战略共识、深化了各领域交流合作，对于创造中法关系更加美好未来，为世界和平、稳定、发展作出新的贡献具有重要意义。

　　中法是真诚的朋友、共赢的伙伴。建交60年来，中法关系始终站在中国同西方国家关系的前列，成为不同文明、不同制度、不同发展水平的国家相互成就、共同前进的典范。习近平主席3次对法国进行国事访问，马克龙总统3次对中国进行国事访问。从尼斯夜谈、豫园茶叙、松园会晤，到此次在上比利牛斯省举行小范围会晤，两国元首建立了牢固互信和真挚友谊。在两国元首的战略引领下，中法关系保持良好发展势头，两国战略沟通富有成效，务实合作成果丰硕，人文交流更加深入，在国际和地区事务中保持良好沟通协作。

　　在世界百年未有之大变局加速演进、中法关系处于承前启后的关键时刻，如何共同推动双边关系健康稳定发展，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量，是双方共同面临的重大课题。习近平主席在同马克龙总统会谈时指出，在当前世界百年变局下，双方应该坚守独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的建交初心，并为其注入新的时代内涵，打造新时期互信稳定、守正创新、担当作为的中法关系。这对于中法关系保持高水平发展具有重要指导意义。

　　中法要坚持独立自主，共同防止“新冷战”或阵营对抗。习近平主席指出，中法作为两个有独立自主精神的大国，在历史长河的每一次相遇都能迸发出巨大能量，影响世界行进方向。在当前国际形势下，中法共同反对“新冷战”、抵制阵营对抗，有利于以中法关系稳定性应对世界不确定性。此访期间，两国元首一致同意，将秉持建交初心，深化中法高水平互信和合作，加强在重大国际问题上的沟通和协作，共同为迷茫的世界注入希望，为人类的进步探索方向。

　　中法要坚持相互理解，共同促进多彩世界的和谐共处。中国和法国虽然分属东西方文明，价值理念、社会制度不同，但都重视文明交流互鉴。中国支持法国办好巴黎奥运会，决定将对法国等12国公民短期来华的免签政策延长至2025年年底，支持增开上海至马赛直飞航线，欢迎法国担任今年中国国际教育年会主宾国，推动未来3年法国来华留学生突破1万人、欧洲青少年来华交流规模翻一番……一系列措施将促进中法加快人文交往“双向奔赴”，有助于增进相互正确认知，巩固好、传承好中法人民友好故事。

　　中法要坚持高瞻远瞩，共同推动平等有序的世界多极化。双方要始终从战略高度和长远角度看待中法关系，推动中法关系更好发展，携手应对全球性挑战。双方要加强在联合国的协调，为全球治理提供更多引领和支持，促进平等有序的世界多极化。双方要践行真正的多边主义，全面深入推动世界贸易组织改革，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，推动建设开放型世界经济，促进普惠包容的经济全球化。此访期间，双方同意深化在气候变化、生物多样性等领域合作，加强在人工智能全球治理、国际金融体系改革等领域对话，为推动全球合作凝聚了更大共识。

　　中法要坚持互利共赢，共同反对“脱钩断链”。经过60年发展，中法两国经济已经形成你中有我、我中有你的强大共生关系。双方将促进双边贸易向上平衡，扩大农食、金融等领域合作，推进航空航天、民用核能等领域联合研发和创新，加强发展战略对接，拓展绿色能源、智能制造、生物医药、人工智能、第三方市场等新兴领域合作。此访期间，双方签署的合作文件涵盖航空、农业、人文、绿色发展、中小企业合作等领域。中法深化务实合作、挖掘互利合作潜力，将促进两国共同发展，为两国民众带来更多福祉。

　　60年一个甲子，寓意着承前启后、继往开来。站在人类发展新的十字路口，面对世界百年变局的风云际会，中法用历史的火炬照亮前行的路，密切全方位交流合作，将推动中法关系迈上更高水平，取得更大成绩，更好造福两国和世界。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月09日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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