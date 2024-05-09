新华社圣保罗5月8日电（记者周永穗）据巴西南部的南里奥格兰德州民防部门8日发布的最新消息，该州连续暴雨造成的死亡人数已升至100人。

消息说，4月29日以来，南里奥格兰德州遭受了历史上最严重的自然灾害，连日暴雨引发洪水和山体滑坡，目前共造成100人死亡、372人受伤，另有128人失踪。该州497个城市中有417个受到影响，超过16万人无家可归，66761人被安置在避难所。

据电力和水力部门最新统计，尽管展开了电力抢修和部分自来水厂重新开始运转，南里奥格兰德州目前仍有超过40.8万用户断电，54.8万个家庭供水中断。截至8日，全州仍有142个路段全部或部分封闭。该州首府阿雷格里港城内许多街区水位仍在上涨。汽车站和机场均已停运，官方预计将一直停运到本月30日。

南里奥格兰德州部分地区8日开始再次遭受强降雨和强阵风袭击。气象部门此前预测，该州部分城市将出现100毫米以上的降雨，恶劣天气将持续到12日。由于降雨，该州部分地区的救援行动暂停。

巴西联邦政府6日宣布南里奥格兰德州进入公共灾难状态，并从7日开始发放国防民用资源用于灾区援助和重建。

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