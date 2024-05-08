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外交部：中方对普京总统就职表示祝贺

2024年05月08日20:21 | 来源：新华网
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新华社北京5月8日电（记者冯歆然）外交部发言人林剑8日说，中方对普京总统就职表示祝贺，相信在普京总统的领导下，俄罗斯国家建设和经济社会发展将不断取得新成就。

当日例行记者会上，有记者问：昨天普京正式就任俄罗斯联邦总统，开启六年任期。俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京将新总统任期内首次外访目的地定为中国。外交部对此有何评论？

“中方对普京总统就职表示祝贺。”林剑说，此前，习近平主席已向普京总统致电，祝贺他当选连任。相信在普京总统的领导下，俄罗斯国家建设和经济社会发展将不断取得新成就。

林剑表示，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系保持健康稳定发展。双方始终秉持不结盟、不对抗、不针对第三方原则，在相互尊重、平等互利基础上发展两国关系和各领域合作，给两国人民带来了实实在在的好处，为促进世界共同发展进步发挥了积极作用。

林剑说，今年是中俄建交75周年。双方将以两国元首共识为遵循，不断增进互信，拓展合作，传承友好，共同倡导推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，践行真正的多边主义，引领全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

“中方高度重视两国元首外交对于双边关系的战略引领作用。”林剑表示，两国元首一致同意继续保持密切交往，确保中俄关系始终顺利稳定向前发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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