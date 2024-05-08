人民网贝尔格莱德5月8日电 （记者盛楚宜）当地时间5月7日下午，贝尔格莱德中国文化中心联合中国中央广播电视总台与塞尔维亚邮政局合作发行的《有朋自远方来》纪念邮票，在贝尔格莱德“中塞相亲 万里如邻”人文交流大会上隆重举行首发仪式。

塞尔维亚总统武契奇、中国驻塞尔维亚大使李明分别向大会致视频贺辞。塞尔维亚副总理阿莱克桑达尔·武林、文化部部长尼古拉·塞拉科维奇、原塞尔维亚议会议长弗拉基米尔·奥里奇、邮政局局长佐兰·乔尔杰维奇、国家旅游局局长玛丽娅·拉波维奇以及中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄等中塞嘉宾100余人出席邮票首发仪式。

塞尔维亚邮政局发行的《有朋自远方来》邮票一套三枚，全套邮票面值228塞尔维亚第纳尔。纪念邮票分别以河姆渡文化和温查文化呈现两国历史深处的对话、以匈塞铁路项目展现“一带一路”倡议以来取得的丰硕成果、以两国互设文化中心搭建中塞文明交流互鉴的民间桥梁。

邮政局局长佐兰·乔尔杰维奇、中央广播电视总台国际交流局局长齐竹泉、贝尔格莱德中国文化中心主任王衍良共同为纪念邮票揭幕。贝尔格莱德中国文化中心供图

佐兰·乔尔杰维奇局长表示，此版邮票的发行，是塞尔维亚和中国之间牢不可破的友谊和伙伴关系的重要纪念和象征，我们的情谊也将在中华人民共和国主席习近平再次访问塞尔维亚共和国期间得到进一步升华。塞尔维亚邮政局为促进塞中钢铁友谊做出积极贡献，并全力支持塞尔维亚和中国之间的文化交流和其他领域的全面发展。

首发仪式前，邮票发行方将编号为“577”的邮折纪念品赠送给武契奇总统本人留念。这是继《“一带一路”倡议10周年》《中国世界文化和自然双重遗产》《中国生肖龙》后，贝尔格莱德中国文化中心与塞邮政局合作发行的第四套邮票。

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