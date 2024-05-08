人民网巴黎5月8日电 （记者于超凡）当地时间5月7日，中国人民大学、索邦大学、凯致商学院、蒙彼利埃保罗—瓦莱里大学中法文明交流互鉴合作研究中心在法国巴黎成立。中国人民大学党委书记张东刚、索邦大学人文学部副校长贝亚特丽斯·佩雷、蒙彼利埃保罗—瓦莱里大学校长安娜·弗拉伊斯等出席仪式并致辞，凯致商学院校长亚历山大·德纳维耶主持仪式。

中法四校代表出席文明交流互鉴合作研究中心成立仪式。主办方供图

张东刚表示，中心将发挥哲学社会科学在融通中外文化、增进文明交流中的独特作用，聚焦全球发展、安全、文明三个维度的全人类重大议题，开展战略协作，为构建人类命运共同体谱写崭新篇章。

贝亚特丽斯·佩雷表示，中法文明交流互鉴合作研究中心的成立，是中法共同创建研究与对话新平台的重要一步，为中法双方深化合作提供更广阔的空间和更多的可能性。索邦大学愿与中国人民大学一道，继续推动中法文明交流互鉴，架设沟通东西方的桥梁。

安娜·弗拉伊斯表示，作为中国人民大学中法学院创建之时参与签约的校长，回顾十余年的发展，中法学院已成长为中法教育合作的一颗明珠。新成立的中法文明交流互鉴合作研究中心将进一步推动两校在教学和科研的深度融合，实现“以研带教”，培育不同文明交流对话的推动者、世界文明多样性的维护者，助力中法双方深耕教育合作沃土，共谋发展前景。

亚历山大·德纳维耶表示，中法文明交流互鉴合作研究中心的设立，将建立长效的合作运行机制，为师生交流提供多样的支持和帮助，搭建共同探索文明交流新模式的重要平台。期待相关合作项目深入推进，为中法两国的教育合作持续深化作出新的更大贡献。

国内第一家以人文社会科学为主的中外合作办学机构——中国人民大学中法学院。主办方供图

中法文明交流互鉴合作研究中心常设秘书处设在凯致商学院巴黎校区，主要依托中国人民大学中法学院建设。中国人民大学中法学院成立于2012年6月，由中国人民大学、索邦大学、蒙彼利埃保罗—瓦莱里大学、凯致商学院合作创办，是国内第一家以人文社会科学为主的中外合作办学机构。

仪式上，中国人民大学、索邦大学、凯致商学院、蒙彼利埃保罗—瓦莱里大学等各方代表就依托中心深化四校务实合作进行深入交流，并就围绕重大议题打造机制性论坛“中欧文明论坛”、发布具有全球影响力的成果等达成共识。中国人民大学中法学院法方代表魏让方，中国人民大学欧洲校友会代表，中国人民大学、索邦大学、凯致商学院、蒙彼利埃保罗—瓦莱里大学师生代表等参加成立仪式。

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