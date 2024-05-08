西班牙成立欧洲中医文化促进中心。人民网记者 范剑青摄

人民网马德里5月7日电 （记者范剑青）5月7日，欧洲中医文化促进中心在西班牙马德里举行揭幕仪式，该中心是由西班牙知华讲堂中医学校和云南中医药大学合作开办的。中国驻西班牙大使姚敬、西班牙知华讲堂创始人马塞洛·穆尼奥斯、知华讲堂中医学校主席拉蒙·卡尔杜特、云南中医药大学校长丁中涛等出席揭幕式。

姚敬在揭幕式上致辞表示，知华讲堂中医学校始终秉持“中医是中国送给全世界的礼物”这一理念，长期致力于中医在西班牙的推广，既帮助了当地病患，也促进了中西两国之间的人文交流。相信欧洲中医文化促进中心成立以后，能够更积极地促进中医在西班牙的传播。

知华讲堂中医学校主席拉蒙·卡尔杜特表示，该校已经与云南中医药大学达成协议，将在未来几来选派西班牙和拉丁美洲的教师前往云南中医药大学学习。

云南中医药大学校长丁中涛表示，该校于1991年就在加泰罗尼亚成立了云南中医学院分支机构，并持续选派中医教师来西教学，今后将依托欧洲中医文化促进中心的平台扩大中医在欧洲和拉美的推广。

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