【东盟专线】中越边境八县民众广西大联欢

中新社百色5月7日电 题：中越边境八县民众广西大联欢

作者 张广权 凌箐璐

篝火晚会、黑衣壮婚礼展示、山歌展演、书画摄影作品交流展、美食商品贸易、中越边民大联欢晚会……4月27日至5月7日，来自广西那坡县、云南省富宁县、麻栗坡县、马关县和越南高平省河广县、保林县、保乐县、河江省苗旺县的中越边境八县民众，以及海内外游客齐聚那坡，共庆“广西三月三·那坡风流街”传统民族节日，感受中越边关民俗文旅风情魅力。

那坡壮语里称“风流街”为“港旦”，为歌圩之意，是中越两国边民欢聚交流、传递友谊的重要节日之一。

对唱山歌、喝拦门酒，身着黑衣壮盛装的新郎骑着高头大马，撑着红伞的新娘和挑着大红被子、布鞋等嫁妆的迎亲队伍紧跟其后。活动期间，极具民族特色的黑衣壮传统婚礼吸引海内外游客目光。

与此同时，跳竹竿舞、长桌宴、篝火晚会、烟花秀等丰富多彩的民俗文化活动亦吸引海内外游客沉浸式参与其中。

“阳春三月百花鲜，歌圩节上歌声甜，青山绿水带笑颜，姑娘小伙来相会，携手同饮幸福泉……”在中越山歌展演环节，中越两国山歌手齐聚一堂，以歌会友以声传情，以山歌原声状态展现各自民族和地域特色。

“中越两国山水相连、文化相通，传统友谊源远流长，山歌作为中越两国共有的非物质文化遗产，承载着深厚的人文内涵。此次山歌展会以歌为媒，沟通民心，进一步加深了中越双方的友谊。”那坡县文化馆馆长李冲说。

6日晚，中越边民大联欢晚会在那坡压轴演出，中越两国文艺工作者联手奉上精彩视听盛宴，献唱《山歌年年唱春光》《See tinh》《春天的花草》等多首耳熟能详的中越名曲，引发海内外游客共鸣。现场还通过网络直播的形式，让全球各地民众“云端”共襄中越文化交融艺术盛宴。

“非常高兴这次来中国参加‘三月三·风流街’活动，感觉很热闹、很隆重、很开心。我希望未来能够经常有机会能到中国表演，认识更多的中国朋友。”越南高平省河广县文艺代表团演员农氏诠表示，虽然这是第一次来到那坡县，但这里民众的热情好客，让她感觉十分亲切。

商品贸易交流促进双边贸易，美食也是“广西三月三·那坡风流街”不可或缺的一部分。活动期间，那坡县中越商品交易一条街摊位上摆满了中越特色商品。五色糯米饭、艾叶糍粑、越南春卷、越南虾饼等各类美食，让海内外游客不仅能“打卡”舌尖上的美味，更能感受每一道美食背后的民俗特色，体验到不一样的边关风情。

越南高平省省委委员、河广县委书记黎海燕说：“这次受邀到那坡参加的越中民族文化交流活动是双方‘你中有我，我中有你’的生动例证，双边‘同志加兄弟’的情意将得到进一步深化。”

“我们将持续通过每年举办形式多样的民俗文化节庆活动和边关旅游营销活动，促进文旅经贸和相关产业融合发展，搭建起连接中越民众的‘心桥’，推动中越双方各领域交流合作进入新发展时期。”那坡县县长罗智郎表示。(完)

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