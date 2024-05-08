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辛识平：“双向奔赴”奏响文明交响曲

2024年05月08日08:36 | 来源：新华社
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“中法都是文化大国，双方要加快人文交往‘双向奔赴’”。习近平主席在同法国总统马克龙举行会谈时，强调加强人文交流的重要意义，提出一系列务实举措。唯以心相交，方成其久远。中法因文化而相知，文明交流互鉴将让两国关系发展呈现更加广阔的前景。

作为东西方文明的重要代表，中法两国长期以来相互欣赏、相互吸引，人文交往的“双向奔赴”由来已久。法国启蒙思想家很早就开始研究中华文化，中国人民也对伏尔泰、狄德罗、雨果、巴尔扎克等法国文化巨擘耳熟能详。“五四运动”前后，一大批中国青年赴法负笈求学，探寻民族救亡图强之路，而法兰西公学院早在1814年就设立汉学讲席，成为西方专业汉学研究的开端，如今更有近千所中小学开设中文课程……在漫长的时间里，中法文明跨越山海、交相辉映，丰富多彩的人文交流恰似一股股涓涓细流，汇聚成中法友谊的江河。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。近年来，中法人文交流不断深入，文化搭建起心灵相通的桥梁。在尼斯的海燕别墅，马克龙总统向习近平主席赠送1688年出版的首部《论语导读》法文版原著，见证跨越时空的文明对话；在广州松园，两国元首共赏古琴演奏的《高山流水》，感受以心相交的知音之情；在巴黎爱丽舍宫，并排而立的三支奥运火炬，凝结着两国推动奥林匹克运动、促进人类和平发展的共识。在元首外交的引领下，两国文化交流合作不断升温。互设文化中心，互办文化年、语言年；合作修复巴黎圣母院、共同保护西安秦始皇陵兵马俑；中国宣布对法国等国实施单方面免签入境政策，巴黎戴高乐机场宣布打造“中国游客友好机场”。2024年是中法文化旅游年，从“凡尔赛宫与紫禁城”展览到巴黎奥运会“中国之家”，贯穿全年的数百项精彩活动陆续登场……

“中法两大民族都对对方怀有深厚的仰慕和尊敬，两国间存在的明显默契总有一天会发展成一种越来越深厚的合作”，正如戴高乐将军所说，这种根植于文化的仰慕和尊敬，这种来自于历史的好感与理解，总能在两国关系发展中发挥润物无声、潜移默化的作用，能够经受时间的考验、局势的变迁，为其他各领域合作注入源源不断的活力和生生不息的滋养。当今世界很不安宁，再次面临重重风险。中法加强人文交流，不仅有助于从彼此文化中寻求更多智慧、汲取更多营养，还将为深化全球文明交流互鉴发挥引领作用，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

今年是中法建交60周年。一个甲子的轮回，寓意承前启后、继往开来。面向未来，用历史的火炬照亮前行的路，在“各美其美、美美与共”的交流互鉴中，中法之间的友好故事还将继续，“双向奔赴”的文明交响曲必将更加打动人心。

(责编：艾雯、崔译戈)

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