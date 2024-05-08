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法国好物摆上宁波货架 双向奔赴带火经贸合作

2024年05月08日08:35 | 来源：中国新闻网
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中新网宁波5月7日电(林波)5月7日，浙江宁波一贸易有限公司向宁波海关申报出口的136台冰箱得到顺利放行，随后被装船运往法国。

该公司关务负责人韩亦萍表示：“法国是我们的主要出口市场，其市场份额约占我们出口总份额的三成。目前整个市场在慢慢复苏，今年1月至4月，我们出口到法国市场的冰箱已超5万台。”

对于法国市场的未来发展，韩亦萍持乐观态度：“法国市场的购买力在增长，今年整体形势不错。截至目前，公司5月份的订单已排满。”

宁波海关入企调研为企业出口提供政策指导。 王灵柯摄

宁波海关入企调研为企业出口提供政策指导。 王灵柯摄

今年是中法建交60周年。

作为“外贸万亿之城”，宁波和法国经贸合作关系十分密切。据宁波海关最新统计，今年一季度该市对法国进出口51亿元，同比增长9%。其中，对法国出口43.9亿元，同比增长9.3%；自法国进口7.1亿元，同比增长6.9%。

宁波制造享誉海外，机电产品是该市对法国主要出口产品。数据显示，今年一季度宁波市出口机电产品24.7亿元，同比增长10.7%，占同期宁波市对法国出口总额的48.4%。

此外，法国化妆品的进口情况一直保持着强劲的增长势头，深受宁波市场欢迎。

“在进口法国化妆品方面，中国消费者对于法国的高端化妆品品牌有着很高的认可度和忠诚度。这些品牌在中国市场上拥有广泛的知名度和美誉度，其产品质量和品牌形象得到了消费者的广泛认可。”宁波一电子商务有限公司经理邸鹏表示，随着中法两国贸易关系的进一步发展和消费者对于高品质、环保产品的需求不断增加，法国化妆品在中国市场有望得到更好发展，“预计今年公司的进口量将同比增长10%至15%”。

除化妆品外，法国葡萄酒产品在全球市场上一直备受瞩目。

近年来，法国葡萄酒在中国市场上的进口量保持着较高的水平。据宁波海关统计，今年一季度宁波市进口葡萄酒1.2亿元，同比增长7.8%。其中，进口法国葡萄酒5986.2万元，占该市葡萄酒进口额的50%。

宁波一进出口有限公司经理徐明表示，该公司正积极寻求与更多法国酒庄的紧密合作，预计今年从法国进口葡萄酒将增长两成左右。(完)

(责编：岳弘彬、牛镛)

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