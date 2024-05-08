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【透视】超8成美国民众认为官员完全不在乎他们的想法

2024年05月08日08:33 | 来源：中国日报网
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中国日报网5月7日电 皮尤研究中心近期刊登文章称，与许多其他国家的人相比，美国人更倾向于认为大多数官员不在乎民众的想法。皮尤研究中心于2023年春季进行的一项调查显示，超过十分之八的美国成年人这样认为，而在接受调查的24个国家中，这一比例的中位数为74%。

2023年7月皮尤研究中心进行的另一项调查显示，85%的美国民众表示，大多数官员并不关心他们的想法。

为什么美国人会有这种感觉？在2023年6月和7月进行的调查中，皮尤研究中心还提出了一系列有关美国政治体制的更广泛的问题。总体而言，美国人普遍不信任这个体制，并质疑它在为谁的利益服务。

例如，只有4%的美国人认为目前的政治体制运行得非常好或很好，同样只有极少数人对其未来充满信心。长期以来，美国人一直对联邦政府感到"沮丧"，只有16%的人相信政府在大多数时候都会做正确的事情。

这些感觉在一定程度上与美国人对官员的看法及其任职原因有关。十分之七的美国人表示，普通民众对国会议员决策的影响力太小。而大多数人则认为，选区内的大雇主、说客和特殊利益集团以及富有的捐赠者有太大的影响力。

当被问及美国人认为是什么激励了今天的官员时，63%的人说，他们中的大多数或全部都是因为想赚大钱而竞选的。相比之下，只有15%的人说，他们中的大多数或全部都是想为公众服务的。85%的人表示，政治竞选活动的费用会使优秀人才难以竞选公职。

(责编：艾雯、崔译戈)

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