新华社联合国5月7日电 中国常驻联合国副代表戴兵7日在安理会审议阿卜耶伊局势时发言，呼吁为重启政治进程创造条件。

戴兵说，苏丹武装冲突延宕，对阿卜耶伊局势造成多方面冲击，大量难民涌入加剧当地人道挑战和资源争夺，阿卜耶伊地区政治进程遭遇阻碍。中方期待苏丹尽快平息冲突，早日恢复同南苏丹的对话合作，为阿卜耶伊地区政治进程重启奠定基础。

戴兵说，族群冲突依然是阿卜耶伊地区安全面临的主要问题。中方支持联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）结合自身授权，推动各族群通过对话化解分歧，实现和平相处。联阿安全部队克服挑战，为维护阿卜耶伊地区和平稳定作出巨大努力，中方对此表示赞赏。希望南苏丹和苏丹同联阿安全部队密切合作，在装备运输、后勤补给、人员安全等方面给予联阿安全部队最大保障和便利。

戴兵表示，去年底，中国第四批赴阿卜耶伊维和直升机分队顺利开始履职，在兵力投送、空中巡逻、伤员后送等方面为联阿安全部队提供重要支持。中方愿同国际社会一道，继续为阿区和平稳定作出更多贡献。

阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，联合国安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。

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