当地时间5月6日下午,中法领导人在巴黎举行会谈,进行了坦诚、广泛而深入的交流,延续了去年在中国举行的两国元首会晤的积极势头。这不仅是会晤取得丰富成果的重要保证,也是这些成果将一如既往地转化为具体成就的重要保证。

中法两国经济的互补性和各自的发展阶段决定了两国在清洁能源、核能研究、航空航天、人工智能等领域有着广阔的合作空间。两国在航空、核能、第三方市场等领域率先开展合作,为达成《巴黎协定》和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》做出了不可或缺的贡献。

两国这样做可以为大国关系树立良好榜样。中法都坚持以联合国为中心的国际秩序。两国都不谋求霸权,而是共同推动相互学习、合作共赢,反对一些国家以国际法为代价践踏别国利益。

在中法建交60周年之际,中方愿同法方一道,秉持两国建交初心,不断巩固和发展两国关系。在当前世界百年变局下,双方应坚持独立自主,共同防止“新冷战”或阵营对抗;应坚持互利共赢,共同反对“脱钩断链”。

为此,中国愿进口更多法国优质产品,希望法国向中国出口更多高技术、高附加值产品,深化航天航空等传统优势领域合作,加强核能、创新、金融领域合作,拓展绿色能源、智能制造、生物医药、人工智能等新兴领域合作。中国将加快开放电信、医疗等服务业市场准入,欢迎更多法国企业赴华投资,同时也希望法方为中国企业赴法投资合作提供良好营商环境和稳定发展预期。

当今世界变乱交织,乌克兰危机、巴以冲突延宕不止,世界经济复苏乏力,气候变化等全球性挑战日益艰巨。中法作为联合国安理会常任理事国,肩负着重大责任。中法秉持建交初心,深化高水平互信和合作,加强在重大国际问题上的沟通和协作,有助于妥善解决共同关心的热点问题,维护世界和平与稳定。

本文译自《中国日报》5月7日社论

原文标题: Sino-French ties serve to highlight the value of foresight and autonomy

