尹倩芸

中新社北京5月7日电 (尹倩芸)匈塞铁路连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目。

2022年3月，匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段(下称“贝诺段”)顺利开通运营。今年4月，塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境段(下称“诺苏段”)实现铺轨贯通。匈塞铁路建设步履不停，让外界对这条见证中欧务实合作的铁路线更具信心。

匈牙利与塞尔维亚间的铁路线始建于19世纪末，由于年久失修、设备老化，在匈塞铁路项目启动前，线路上的机车平均运行时速仅约40公里。中国社会科学院欧洲研究所助理研究员马骏驰指出，陈旧的线路规划和硬件条件已无法满足两国经济发展需求。

改造升级后的贝诺段，最高运行时速可达200公里，塞尔维亚自此跨入高铁国家行列。两地列车运行时间也由90分钟压缩至约30分钟，双城通勤成为两座古老城市中人们的生活新模式。

也正得益于贝诺段的通车，游客们可以方便地乘坐高铁跨越多瑙河，一天之内游览两座塞尔维亚历史名城。中国铁路国际有限公司负责人提到，铁路开通后乘坐高铁前往诺维萨德旅游的游客多了起来，进一步激活了沿线旅游经济。

破除交通的瓶颈制约，发展的步子才能越迈越大。马骏驰表示，未来匈塞铁路建成能有效缓解两国在南北走向铁路交通的缺失，铁路带来的人员与货物高效流动既能带动当地经济发展，也有利于进一步加强匈塞之间及与其他欧洲国家的互联互通，使两国更好融入欧洲一体化进程中。

作为中国高铁的欧洲首单，匈塞铁路建设采用欧洲铁路标准，是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范实现对接的首个项目。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯认为，匈塞铁路提供了一个可复制和可推广的合作模式，即实现中国方案与欧洲标准的有效融合。

当中国高铁技术走入欧洲，共建过程也成为双方加强交流合作的契机。除了为当地提供就业岗位外，本地居民也有了技能提升和职业发展的机会。

“这里有崭新的技术，工程规模也更大”，塞尔维亚工程师米洛萨尔耶维奇说，来到这个项目后学到了很多新东西，对从业经历和未来都有很大帮助。据了解，目前已有40余名塞方铁路员工通过系统培训，成为高铁技术骨干。

“得益于中方提出的合作设想，匈塞铁路建设已成为塞尔维亚现代化建设的一部分。”塞尔维亚总统武契奇在诺苏段施工现场视察时表示。

中国铁路国际有限公司负责人提到，匈塞铁路全线建成通车后，两国首都间铁路旅行时间将由8小时缩短到3小时左右，不仅能够扩大两国经贸合作交流，更对促进共建“一带一路”与欧洲发展战略对接具有重要意义。

从这一角度看，这份合作样本更具示范效应。“目前如匈塞铁路这类由中国和多个欧洲国家合作完成的基础设施建设项目并不多”，马骏驰认为，该项目是一个真正的多边合作成果，也是多国合作项目的成功范例。(完)

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