斯梅戴雷沃钢厂成立于1913年，曾被誉为“塞尔维亚的骄傲”，由于市场和转型等多种原因，曾经一度濒临破产。2016年，中国河钢集团在“一带一路”倡议的指引下，收购了当时连续7年亏损的斯梅戴雷沃钢厂，成立河钢集团塞尔维亚钢铁公司。

在中塞两国员工的共同努力下，钢厂经过改造升级，如今已经成为欧洲最具竞争力的钢厂之一，让数千名钢厂员工看到了生活的希望，百年钢厂重新焕发出生机，为斯梅戴雷沃市乃至塞尔维亚国家的经济发展提供助力。近日，总台记者走访了这座百年钢厂。

塞尔维亚斯梅戴雷沃钢厂

在中国河钢集团进驻之前，斯梅戴雷沃钢厂不少设备已陈旧，工艺流程落后。中国企业引入了新技术新设备，让工人们接触到现代化的生产流程。河钢集团塞尔维亚钢铁公司副总经理王连玺表示，通过提高能源效率，降低能源消耗成本，钢厂的市场竞争力得到不断提高。

王连玺：对于经济效益来讲，工厂的能源效率提升了，能源消耗成本就降低了，所以对于整个工厂的成本水平有一个很好的改善，换句话说，让河钢塞钢变得更具有竞争力。

斯梅戴雷沃钢厂首席运营官瓦拉丹·米哈伊洛维奇接受总台记者采访

中国企业投资斯梅戴雷沃钢厂后引入多项技术和管理制度，实施废渣配比再利用，用“经济料”产出更高标准的钢材。

斯梅戴雷沃钢厂首席运营官 瓦拉丹·米哈伊洛维奇：我们组建了高效的团队，可以一起工作，使用现有设备来提高每个流程的效率和有效性。

在中塞双方管理团队和钢厂工人的共同努力下，钢厂面貌焕然一新。收购不到半年，钢厂扭亏为盈，并在2018年成为塞尔维亚第一大出口企业。

王连玺：之前钢厂平均每年的钢产量只有40万吨左右，2016年我们接手之后迅速地通过双高炉运转，当年钢产量就实现了103万吨，产能大幅度提升，企业迅速地实现了盈利。

河钢集团塞尔维亚钢铁公司副总经理王连玺接受总台记者采访

2022年，斯梅戴雷沃钢厂建成新烧结厂，通过改造现有设施和建设新设施，将所有烧结过程中产生的粉尘全部重新利用，杜绝了二次污染，减少了能源和附加材料消耗，有效提升了环保水平。王连玺介绍说， 2023年，斯梅戴雷沃钢厂区域空气中可吸入颗粒物PM10浓度比欧盟标准更低。

王连玺：应该说让职工对中国企业、对中国人更有信心，企业环保水平也发生了巨大的变化。按工厂有史以来的环保数据看，2023年实现了年均粉尘排放浓度是34.8（毫克每标准立方米），也就是说欧盟的标准是40（毫克每标准立方米），我们已经低于欧盟的标准了，这个是在钢厂历史上头一次低于40（毫克每标准立方米）以下这个水平，所以这也是一个巨大的变化。

斯梅戴雷沃钢厂技术员伊戈尔·兹拉特科维奇接受总台记者采访

斯梅戴雷沃钢厂的绿色低碳发展得到广泛认可。2023年，钢厂绿色环保项目“用现代技术减少粉尘污染”荣获欧盟和联合国开发计划署等机构联合颁发的“绿色议程”奖励证书。

斯梅戴雷沃钢厂技术员 伊戈尔·兹拉特科维奇：我们在环境保护方面有非常严格的要求，例如，法律规定排放二氧化硫量是150毫克每标准立方米，而我们能做到只有2到3毫克每标准立方米。坦率地说，我非常感谢我们的中国同事，他们为我们指明了道路。

斯梅戴雷沃钢厂员工内纳德·博蒂克说，河钢集团接手经营后，钢厂实现了全自动化管理，安全系数和生产效率都大大提高，钢厂旧貌换新颜，员工的工作和生活都有了保障。

斯梅戴雷沃钢厂员工内纳德·博蒂克接受总台记者采访

内纳德·博蒂克：我们都对未来充满希望，对个人发展和对工厂的未来都充满希望。

王连玺介绍说，中国企业的到来，让斯梅戴雷沃钢厂5000多名面临失业的员工重返车间，他们的收入得到了增长，生活水平得到了明显提升，精神面貌也发生了很大的变化。随着钢厂效益的不断提升，斯梅戴雷沃市的经济状况也不断向好。

王连玺：我们带动当地就业大概有2万多人，对当地经济方面的影响是显而易见的，同时因为我们的到来钢厂实现了稳定的运行，产能产量都得到了释放，所以不但对斯梅戴雷沃市（经济和社会发展）带来了非常大的改观，也带动了塞尔维亚国家GDP的增长。

斯梅戴雷沃钢厂技术员伊戈尔·兹拉特科维奇表示，现在钢厂的工作环境越来越安全，大家的生活越来越好。

伊戈尔·兹拉特科维奇：自从中国（企业）的投资到来之后，人们意识到自己有着光明的未来，好比在隧道看到了曙光，我们所有人都很高兴。

塞尔维亚斯梅戴雷沃钢厂

王连玺表示，斯梅戴雷沃钢厂中塞双方员工如今正在为建设欧洲具有竞争力的钢铁企业共同努力。他还认为，通过共建“一带一路”倡议的推动，中国企业有更多机会走向世界，展现中国技术，贡献中国方案。

王连玺：“一带一路”倡议我觉得能够非常行之有效地帮助中国企业走出来，让中国企业更多地在世界舞台上展示自己的实力和水平。“一带一路”倡议的目标就是打造人类命运共同体，我觉得就是通过帮助一些与我们友好的国家发展经济，对社会整体的生活水平有所提升，造福当地人民。

(责编：艾雯、崔译戈)