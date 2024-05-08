新华社联合国5月7日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯7日敦促以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人展现出政治勇气，早日达成停火协议。

古特雷斯当天在纽约联合国总部对记者说：“我们正处在巴勒斯坦人民和以色列人民以及整个地区命运的决定性时刻。”以色列政府和哈马斯领导人之间达成协议，对于结束加沙地带巴勒斯坦人、被扣押人员及其家人无法忍受的痛苦至关重要。

古特雷斯说，如果持续数周的加沙和平外交努力未能达成停火协议，被扣押人员不能获释，加沙地带南部城市拉法遭到毁灭性进攻，那将是“一场悲剧”。现在必须阻止流血，争取被扣押人员获释，帮助稳定地区局势，以避免出现“爆炸性结局”。中东地区乃至整个国际社会都不应错过这一重要机会。

古特雷斯对以色列国防军在拉法重新开展军事行动感到极度不安，敦促以政府停止任何升级行动并建设性地参与正在进行的外交谈判。他警告说，对拉法的进攻将是“一个战略错误、一场政治灾难和一场人道主义噩梦”。

古特雷斯敦促立即重新开放拉法和凯雷姆沙洛姆过境点，同时呼吁冲突双方尊重国际人道法，并强调以色列有义务为人道主义援助和工作人员安全、不受阻碍地进入和穿越加沙地带提供便利。

哈马斯6日宣布同意斡旋方提出的加沙地带停火提议，但以色列方面表示哈马斯目前答应的条件与其要求相去甚远。以色列总理办公室6日晚发表声明说，以色列战时内阁一致决定继续在拉法展开行动，以向哈马斯施加军事压力。以军7日发布战况通报说，以军地面部队6日夜间针对拉法口岸展开行动，已控制该口岸加沙地带一侧。

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