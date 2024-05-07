人民网迪拜5月7日电 （记者任皓宇）5月6日，第三十一届阿拉伯旅游展在迪拜开幕。来自9个省（市）的旅游部门在“你好！中国”展区精彩亮相，各具特色的文化和风光展示吸引众多展商和游客关注。

展会现场。湖北省文化和旅游厅供图

欣赏玄妙飘灵的武当武术，感受大冶刺绣、武汉面塑等非遗魅力，品尝恩施玉露、利川红等湖北名茶……湖北团以“知音湖北”为主题进行湖北文旅形象设计、场地布置和展台搭建设计，体现荆楚特色文化和山水风光。湖北省文化和旅游厅厅长李述永表示，湖北自秦汉时期就制茶，饮茶的历史，到明清时期享誉全球，湖北的汉口被称为“东方茶港”，赤壁羊楼洞古镇是“万里茶道”源头之一，一条“万里茶道”让中国以茶会友，茶和天下。期待湖北展台讲好湖北故事，传播中华文化。

展会现场。湖北省文化和旅游厅供图

6日下午，湖北代表团还拜访了迪拜商务和旅游推广局，商谈湖北与迪拜旅游合作事宜。当日，湖北代表团还举办了2024年湖北柑橘文旅海湾国家推介会，湖北柑橘产业链中东海外仓正式揭牌，湖北省柑橘企业与海湾阿拉伯国家柑橘商贸流通企业签订购销协议。

2024年湖北柑橘文旅海湾国家推介会现场。湖北省文化和旅游厅供图

阿拉伯旅游展是中东北非地区规模最大的专业旅游展会。今年的展会预计将吸引超过50000名观众，有来自150多个国家的2500多家参展商和代表参加。

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