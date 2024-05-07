人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“知音湖北”亮相阿拉伯旅游展

2024年05月07日20:05 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜5月7日电 （记者任皓宇）5月6日，第三十一届阿拉伯旅游展在迪拜开幕。来自9个省（市）的旅游部门在“你好！中国”展区精彩亮相，各具特色的文化和风光展示吸引众多展商和游客关注。

展会现场。湖北省文化和旅游厅供图

展会现场。湖北省文化和旅游厅供图

欣赏玄妙飘灵的武当武术，感受大冶刺绣、武汉面塑等非遗魅力，品尝恩施玉露、利川红等湖北名茶……湖北团以“知音湖北”为主题进行湖北文旅形象设计、场地布置和展台搭建设计，体现荆楚特色文化和山水风光。湖北省文化和旅游厅厅长李述永表示，湖北自秦汉时期就制茶，饮茶的历史，到明清时期享誉全球，湖北的汉口被称为“东方茶港”，赤壁羊楼洞古镇是“万里茶道”源头之一，一条“万里茶道”让中国以茶会友，茶和天下。期待湖北展台讲好湖北故事，传播中华文化。

展会现场。湖北省文化和旅游厅供图

展会现场。湖北省文化和旅游厅供图

6日下午，湖北代表团还拜访了迪拜商务和旅游推广局，商谈湖北与迪拜旅游合作事宜。当日，湖北代表团还举办了2024年湖北柑橘文旅海湾国家推介会，湖北柑橘产业链中东海外仓正式揭牌，湖北省柑橘企业与海湾阿拉伯国家柑橘商贸流通企业签订购销协议。

2024年湖北柑橘文旅海湾国家推介会现场。湖北省文化和旅游厅供图

2024年湖北柑橘文旅海湾国家推介会现场。湖北省文化和旅游厅供图

阿拉伯旅游展是中东北非地区规模最大的专业旅游展会。今年的展会预计将吸引超过50000名观众，有来自150多个国家的2500多家参展商和代表参加。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部