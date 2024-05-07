人民网开罗5月6日电 （记者沈小晓）当地时间5月4日，“世界那么大 美丽我的家”——2024 “走近原生态”儿童画国际巡展在开罗盖尔安德森博物馆展出。此次画展从5月4日持续到6日。

“走近原生态”儿童画国际巡展由联合国粮农组织驻华代表处、中国晚报摄影学会、中国儿童画国际巡展组委会共同主办，此次开罗巡展得到了开罗中国文化中心、开罗盖尔安德森博物馆、开罗教育局天才儿童文化中心的大力支持。在开罗展出的100幅儿童绘画作品，来自中国、埃及、美国、英国等18个国家，各国儿童用画笔描绘出多彩的生态环境、栩栩如生的万物跃然纸上，充满童真和想象，展现了他们对原生态保护的理解。画展同时展出了10幅埃及小朋友创作的熊猫作品。

“走近原生态”儿童画国际巡展强调儿童的选择对未来生态系统的重要影响，希望为孩子们创造机会，通过绘画向世界表达纯真的想法和感受。孩子们在充满色彩的世界里，超越空间交流，理解多元文化，认知自我与世界的关系，感知责任，增进各国儿童间的友谊。组委会希望通过这次埃及巡展，有更多的埃及儿童能够加入到今后的画展公益活动中来。