5月6日，在加拿大多伦多举行的安大略省学生技能大赛中，一名学生练习等离子切割。新华社发（邹峥摄）

5月6日，为期3天的2024年加拿大安大略省学生技能大赛在多伦多拉开帷幕，2800多名学生在制造、建筑、科技、服务等领域的数十个技能项目比赛中比拼技艺。