西兰花烧椒酱配白芦笋、菠萝伴香煎法国扇贝、布列塔尼龙虾炒饭、红水果和波旁香草法式千层酥……随着一道道精心设计的中法融合创意菜品纷纷上场，一场在法国巴黎塞纳河上举行的“流动的”美食与文化盛宴高潮迭起，丰富的味蕾体验和精彩的中法人文交流故事赢得来自中法各界嘉宾的阵阵掌声。

“中法美食嘉年华活动”由新华社主办，新华社新闻信息中心承办，在中国驻法国大使馆和世界中餐业联合会的支持下，于当地时间5月4日晚在巴黎塞纳河畔正式启幕。

活动集中法美食展示、美食文化交流、传统文化和艺术表演展示于一体，以美食为媒，以文化为介，促进中法文化互鉴和民心相通。此次嘉年华作为2024年中法精品人文交流活动之一，邀请了来自中法两国政府、文化界和美食界的70多位重要嘉宾，共同见证这场美食文化盛宴。

共赏中法美食文化交融之美

本次活动开幕式以“共赏春之味中法美食之夜”为主题，由中国粤菜名厨古志辉和法国米其林星级厨师雷吉斯·杜伊斯携手精心设计制作，选用松露、白芦笋、菠萝等春季时令食材，融合中餐和法餐特点，以春为始，顺时而食，从自然到餐桌，让宾客们更好地体验“春之味”，实现了中法两国饮食文化的一次交流交融。

晚宴上，两位主厨逐一分享了“春之味”菜单设计理念以及每道菜品的烹饪技艺和文化故事。古志辉表示，中国美食一直以来都有着独特的魅力，但中国美食走向世界还需要克服文化差异，深刻理解国外食材及饮食习惯，在保留菜品传统精髓的同时加以创新，让更多外国朋友既能品尝到地道的中国美食，也能享受美食带来的愉悦。

一道道色香味俱佳的融合菜品，体现了中法厨师的匠心独运，既展现了粤菜食材的鲜美多元，又体现了法式烹饪的精致与艺术。美食背后所传递的中法两国各具特色的饮食文化理念和中法友谊深深打动了在场嘉宾。

中法两国表演艺术家还联袂带来古筝和小提琴合奏，法国歌唱家与中国舞联袂演出。通过视觉、听觉与味觉的融合，为在场嘉宾呈现一次全方位的中法文化融合体验。

讲好中法文化交流故事

晚会上，由五指山黎族苗族童声合唱团带来的中法双语歌曲演唱《把五指山唱给法兰西》，引起在场嘉宾热烈关注。这首歌受法语歌曲《如果我去中国》启发而创作，歌颂涓涓细流汇成友谊江河的中法友谊，许多嘉宾都表示被孩子们纯真的音色和歌声中传递的中法两国民心相通的情义深深感染。该合唱团来自海南省五指山市水满乡，由7-11岁的黎族、苗族小学生组成。为了给法国嘉宾表演，孩子们特意学习了一个月法语，并感叹这门语言的优美动人。

活动现场，被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”，成为一张靓丽的“中国名片”。作为国家级非遗代表性项目的江苏绿茶碧螺春，凭借其香浓的口感、丰富的茶文化内涵和精湛的传统制茶技艺，让前来品尝体验的法国嘉宾赞不绝口。此外，苏式蛋黄酥和法式马卡龙也为在场嘉宾带来奇妙的味觉碰撞。

除了传统茶艺文化展示，一款带着淡淡的草本植物清香的时尚饮品也吸引了众多嘉宾驻足品尝。广药集团王老吉工作人员在现场向法国嘉宾介绍了中国草本凉茶文化，让国际友人了解中医药文化的独特内涵。现场嘉宾感叹：“它们就像一扇窗口，让我们第一次知道中医药与人们的衣食住行可以实现巧妙结合，融入生活的方方面面，很东方、很时尚。”

2023年底，在中法高级别人文交流机制第六次会议结束后，两国外长共同发布2024年中法精品人文交流活动清单，“中法美食嘉年华”活动是其中16项活动之一。

(责编：王禹蘅、崔译戈)