人民网约翰内斯堡5月6日电 （记者邹松）5月3日上午，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队前往中非对口医院—维通戈吉医院开展主题为术后疼痛规范化管理的专题讲座。维通戈吉医院是江苏省人民医院所承担的三家中非对口医院合作机制项目中的医院之一。

王林医生开展术后疼痛管理的专题讲座。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

本月为中国医疗队开展的“麻醉镇痛月”，王林医生努力联合更多的当地医生，共同推动麻醉技术的发展，使当地人民享受到源自中国经验的舒适化医疗。本次讲座，王林通过对术后疼痛的不利影响、多模式镇痛理念、癌痛处理等多个角度的讲解，结合当地实际情况，提出了个体化镇痛方案的制定和流程实施方案。

专题讲座现场气氛十分活跃，当地医生们纷纷提问交流，王林作了详细解答。会后，医疗队前往麻醉科，对新建手术室中麻醉机的使用与维护进行了讨论。

王林医生解答当地麻醉医生的问题。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

该院麻醉医生易卜拉辛表示：“这场讲座对我来说是一次难得的学习机会，带来了很多新的理念和实用经验，拓展了我的知识面。”

维通戈吉院长卡迪表达了对中国医疗队的感谢。“非常感谢王林医生的精彩讲解，希望未来能够开展更多麻醉技术方面的合作，把我院的麻醉技术推至更高的水平。”

王林医生与当地医生、工程师讨论麻醉机的使用与维护。中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队供图

医疗队副队长李广表示，此次培训活动加强了中国医疗队与桑给巴尔维通戈吉医院之间的合作关系，相信在双方的共同努力下，中非医疗合作成效将更加显著。

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