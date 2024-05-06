人民网讯 据阿联酋通讯社报道，阿联酋与美国近东难民援助组织（ANERA）合作，成功向加沙北部地区运送了400吨食品援助，惠及加沙的12万人。这一举措体现了阿联酋对加沙人道主义援助和应对危机的坚定承诺，为拯救生命发挥了至关重要的作用。

阿联酋国际合作事务国务部长瑞姆·本特·易卜拉欣·哈希米指出，阿联酋成功、安全地运送并分发这些食品援助，标志着扩大当前援助工作的重要一步。阿联酋将与巴勒斯坦人民团结一致，减轻加沙的苦难，并将继续与国际合作伙伴合作，确保援助能送到最需要的人手中。

ANERA主席兼首席执行官肖恩·卡罗尔对阿联酋政府和人民的支持表示感谢，指出在他们的帮助下，ANERA得以向加沙北部地区提供食品援助，满足该地区的巨大需求。

在“阿玛尔西亚基金”拨款1500万美元支持加沙援助的背景下，阿联酋正与合作伙伴和国际组织携手，通过陆、海、空三路有效运输紧急食品和救援物资，满足加沙人民的需求。阿联酋目前已提供了超过3.1万吨紧急人道主义物资，包括食品、救援物资和药品等。

此外，阿联酋还启动了一系列其他可持续救援项目，为加沙居民提供食物和水。这些项目包括建立5个自动化面包房，为8个现有面包房提供面粉，以及建设6个海水淡化站，每天为60万人提供120万加仑的用水。

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