新华社巴拿马城5月5日电（记者陈昊佺）巴拿马选举法院5日晚发布的初步计票结果显示，实现目标党和联盟党的共同候选人何塞·劳尔·穆利诺在当天举行的总统选举中获胜。

根据巴拿马选举法院官网数据，此次总统选举投票率超过77%，对约88%的选票进行统计的结果显示，穆利诺的得票率约为34.4%。另一条道路党候选人隆巴纳和人民党候选人托里霍斯分别位列第二和第三。选举法院已致电穆利诺，告知他在本次总统选举中获胜。其他多位候选人已承认败选，并对穆利诺表示祝贺。

穆利诺1959年生于巴拿马西部城市戴维，曾任巴拿马外交部、内政和司法部以及公共安全部部长。

穆利诺原作为前总统里卡多·马蒂内利的竞选搭档参加此次总统选举。去年7月，马蒂内利因被控洗钱获刑。根据巴拿马法律规定，马蒂内利被取消竞选资格。今年3月，实现目标党决定推选穆利诺为总统候选人。

巴拿马总统选举5日早上开始投票，有8名候选人参选。根据相关法律，巴拿马总统选举采取简单多数制，在一轮投票中得票最多的候选人当选。巴拿马总统任期5年，不得连任。

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