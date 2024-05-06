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专访｜古巴为中国游客量身定制“诗意远方”——访古巴旅游部长加西亚

2024年05月06日13:36 | 来源：新华网
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　　新华社古巴谢戈德阿维拉5月5日电　专访｜古巴为中国游客量身定制“诗意远方”——访古巴旅游部长加西亚

　　新华社记者林朝晖　李子健

　　古巴旅游部长胡安·卡洛斯·加西亚日前在古巴谢戈德阿维拉接受新华社记者专访时表示，随着古巴宣布对持普通护照中国公民免签，古巴旅游业人士正在为中国游客量身定制旅游产品。

　　第42届古巴国际旅游博览会5日在谢戈德阿维拉省国王花园群岛闭幕。加西亚在博览会上对记者说，本届博览会带来与中国旅游市场相关的三个好消息：一是古巴宣布对持普通护照中国公民免签，二是中国将于2025年担任第43届古巴国际旅游博览会主宾国，三是中国国际航空公司将于本月17日起复航北京-马德里-哈瓦那航线。

　　加西亚说，古巴旅游运营商和专业导游正在根据中国游客兴趣，为他们量身定制旅游产品。“围绕雪茄和朗姆酒等古巴传统特色产品，我们推出向游客展示生产流程、与生产商直接对话等深度体验活动，此外还计划推出环岛游套餐。”

　　他表示，古巴旅游资源丰富，旅游产品性价比高，有信心赢得中国游客青睐。“我们希望能长期、稳定地利用好中国带来的新机遇。相信来古巴旅游的中国游客会越来越多。”

　　古巴政府目前正持续推动旅游业复苏，并促进旅游业与其他行业融合发展。古巴旅游部数据显示，截至4月26日，古巴年内接待国际游客突破100万人次。古巴政府预计2024年将接待国际游客350万人次。疫情前，该项统计曾连续多年超过400万人次。

　　加西亚透露，明年第43届古巴国际旅游博览会将以古巴传统为主题，以期让外国游客更好地了解古巴的历史、传统和世界遗产。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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