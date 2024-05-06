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中国驻英国大使：欢迎北爱尔兰企业赴华投资

2024年05月06日13:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦5月4日电 （郭锦标）当地时间5月1日，中国驻英国大使郑泽光会见北爱尔兰首席部长米歇尔·奥尼尔和副首席部长爱玛·利特尔—彭杰利。双方就进一步发展中国与北爱尔兰友好合作关系深入交换意见。

郑泽光首先祝贺北爱尔兰两大主要政党成功组阁，并介绍中国经济社会发展情况。他说，中国坚持走中国式现代化道路，正全面推进高质量发展，加快发展新质生产力，着力扩大国内需求，提升对外开放水平。中国经济去年实现5.2%增长，今年一季度增长5.3%。事实说明，中国经济长期向好的基本面没有也不会改变。这将继续为中国北爱各领域务实合作提供更多机遇。

中国驻英国大使郑泽光会见北爱尔兰首席部长米歇尔·奥尼尔和副首席部长爱玛·利特尔—彭杰利。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光会见北爱尔兰首席部长米歇尔·奥尼尔和副首席部长爱玛·利特尔—彭杰利。人民网 郭锦标摄

郑泽光表示，地方合作是国与国关系的重要基础。中方赞赏北爱尔兰长期致力于发展同中国交流与合作，积极评价双方在经贸、教育、人文、旅游等领域合作取得的丰硕成果。北爱尔兰自然条件优越，发展潜力很大。中方鼓励中国企业、学生、游客前来北爱尔兰投资兴业、学习和旅游。欢迎北爱尔兰企业赴华投资，欢迎更多优质北爱尔兰产品进入中国市场，也欢迎选派更多北爱尔兰学生到中国留学。

奥尼尔和彭杰利欢迎郑泽光再次访问北爱尔兰。她们表示，北爱尔兰政府重视发展对华关系。近年来，北爱尔兰与中国在经贸、教育、农业、旅游等领域开展了密切合作，给双方带来实实在在利益。北爱尔兰欢迎更多中国企业前来投资兴业，支持北爱高校同中国高校拓展教育合作，也欢迎中国学生和旅客前来留学和观光。北爱尔兰希望同中国加强人员交往，深化互利合作。她们预祝当天举行的中英/北爱尔兰教育合作论坛取得圆满成功。

中国驻贝尔法斯特总领事张美芳、中国驻英国使馆政务参赞孔祥文等参加会见。

中国驻英国大使郑泽光会见北爱尔兰首席部长米歇尔·奥尼尔和副首席部长爱玛·利特尔—彭杰利。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光会见北爱尔兰首席部长米歇尔·奥尼尔和副首席部长爱玛·利特尔—彭杰利。人民网 郭锦标摄

(责编：燕勐、杨牧)

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