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联合国报告：战事将导致加沙发展水平倒退数十年

2024年05月03日06:57 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月2日电（记者尚绪谦）联合国开发计划署和西亚经济社会委员会2日发布报告说，加沙地带的战事将导致该地区的发展水平倒退数十年。

　　报告说，目前加沙冲突已经持续近7个月。如果冲突超过7个月，加沙地带发展水平将倒退37年；如果冲突超过9个月，加沙地带44年的发展成果将化为乌有，发展水平将倒退至1980年。对于整个巴勒斯坦来说，如果加沙冲突持续超过9个月，发展水平将倒退20多年。

　　报告说，如果加沙冲突持续超过7个月，巴勒斯坦国内生产总值将下降26.9%，损失71亿美元，贫困率将上升至58.4%，新增贫困人口174万，失业率将达到46.7%。如果冲突超过9个月，巴勒斯坦国内生产总值将下降29%，损失76亿美元，贫困率将上升至60.7%，新增贫困人口186万，失业率将达到47.8%。

　　联合国开发计划署署长施泰纳表示，战事每多持续一天，都会给加沙地带居民和所有巴勒斯坦人带来巨大和复杂的代价，无论是现在还是中期和长期。“这些新的数据警告，加沙的苦难不会随着战争的结束而结束”。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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