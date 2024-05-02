新华社巴黎5月2日电（记者乔本孝）第二届中法全球治理论坛2日在法国巴黎举行，两国百余名与会专家围绕“深化全球治理改革，共建多边主义未来”主题深入研讨交流。

法国前总理法比尤斯作大会发言时表示，法中两国关于全球治理改革的共识的核心就是多边主义。当前，多极世界在安全、经济、环境等领域面临挑战，而多边主义是有效的解决方案。法中两国都践行真正的多边主义，将造福全世界。两国应携手行动，共同应对全球性挑战。

中国外文局局长杜占元在论坛开幕式上致辞说，在中法建交60周年这一重要节点召开第二届中法全球治理论坛，旨在秉持“中法精神”凝聚更多共识和智慧，打造更加牢固和富有活力的中法全面战略伙伴关系，共倡真正的多边主义，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

与会专家围绕“建设与维护和平”“科技创新与发展”“低碳可持续发展”“多元文明交流互鉴”四项专题深入研讨，一致认为要完善全球治理，须践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

第二届中法全球治理论坛由国务院新闻办公室、中国外文局指导，当代中国与世界研究院、中欧美全球倡议联合主办。（参与记者：高静、彭卓）

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