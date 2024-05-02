新华社巴黎5月2日电（记者张百慧）当地时间5月1日，中国外文局联合12家中央和地方宣传文化机构参展2024年法国巴黎国际博览会，共同举办“遇鉴中国”中华文化主题展。展览以文化展品、文艺展演、文创展售、文娱体验相结合的形式，展现中华民族的悠久历史、中华文化的独特魅力与中华文明的现代成就。

本次展览以“从文化经典到美好生活”为年度主题，设置中华文明展区、中心活动区、北京文化展区、特色文化展区四部分，系统性展现中原文化、和合文化、黄河文化、长江文化、大湾区文化、少数民族文化等文化标识。展出内容涵盖主题图书、青铜器和瓷器、工艺美术作品、文创产品等约600种、2000件特色展品。据主办方介绍，今年是中国外文局第二次受邀参加巴黎国际博览会，中国主题馆面积较去年增加一倍。

法国参议员菲利普·福利奥在展览现场表示，法中两国都拥有深厚的历史积淀，文化是两国民间交往的重要基础。这场主题展将为法中关系的发展“添砖加瓦”。

在展览开幕式上，中国外文局局长杜占元表示，今年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。人文交流与合作在两国交往历程中扮演着不可替代的角色。希望法国和其他国家的民众通过巴黎国际博览会这个平台增进对中国文化的了解和喜爱。

展览期间，主办方还将配套举办“北京主题日”“国博主题日”“山东主题日”等专题推介活动，以及“北京遇鉴巴黎”双城故事对话会、促进文明交流互鉴中法对话会、促进中欧贸易文化交流合作机制成立仪式、巴黎和合文化交流会等系列活动。

法国巴黎国际博览会创办于1904年，是世界上历史悠久、规模最大、享有盛誉的综合性展会之一。今年，巴黎国际博览会于5月1日至12日在巴黎凡尔赛门展览中心举办。

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