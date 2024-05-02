新华社北京5月2日电 外交部发言人2日就美国国务卿布林肯关于中国台湾地区参加世卫大会的声明答记者问。

有记者问：5月1日，美国国务卿布林肯发表声明称，美方强烈鼓励世卫组织邀请台以观察员身份参加今年世卫大会。中方对此有何评论？

发言人说，美方有关声明严重违背一个中国原则和中美三个联合公报，中方对此表示强烈不满、坚决反对。

发言人表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。在台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动问题上，中方立场是一贯的、明确的，即必须按照一个中国原则来处理，这也是联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议确认的根本原则。民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。美方有关声明混淆视听，实质是纵容支持“台独”分裂活动。

“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，遵守国际法和国际关系基本准则，将美领导人作出的不支持‘台独’、不支持‘两个中国’‘一中一台’等承诺落实到行动上，停止借世卫大会炒作涉台问题，不向‘台独’分裂势力发出错误信号。”发言人说。

发言人说，一个中国原则得到国际社会普遍支持，是人心所向，大势所趋，不容否认，也不可阻挡。任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋必将遭到国际社会的坚决反对，注定以失败告终。

(责编：宋心蕊、杨光宇)