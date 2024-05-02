人民网罗马5月2日电 （记者谢亚宏）2日，“携手清洁能源 共享美好生活”希腊色雷斯风电项目第三届企业开放日活动在希腊亚历山大市举行。活动由国家能源集团国华投资主办，并发布《2024年度国华投资欧洲新能源公司社会责任报告》。

来自国务院新闻办公室、中国外文局、北京外国语大学、敦煌研究院等单位的中方嘉宾，希腊东马其顿色雷斯大区、希腊亚历山大市、希腊第四应急救灾队、希腊林业管理局等机构的外方代表，希腊亚里士多德大学参访团青年参加活动开幕式并赴卡夫沃尼风电场实地考察。

考察团实地了解了风电场安全生产、鸟类保护等工作措施和欧洲新能源公司文化建设情况。到访青年学生还作为“一日巡检员”，体验了风电场日常工作，切身感受了国家能源集团“实干、奉献、创新、争先”的企业精神。希腊青年学生艾莱妮表示，自己对国华投资在希腊推动可再生能源发展的努力感到由衷敬佩，也希望更多人践行绿色发展理念，为美丽的地球家园创造一个更加清洁、绿色的未来。

本次活动是国家能源集团国华投资2024年“Z世代中欧能源行”系列活动的组成部分。活动组织欧洲“Z世代”青年到希腊和中国参访，体验中希两国悠久文化和历史，感受以国家能源集团国华投资为代表的中国企业在清洁能源领域的新技术、新突破、新作为，进一步促进中欧人文交流与文明互鉴。目前，活动已经成功举行了北京专场、希腊专场。

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