人民网巴黎5月1日电 （记者于超凡）适逢第120届法国巴黎博览会，由中国外文局主办、湖北长江出版传媒集团等12家文化单位共同协办的2024“遇·鉴中国——中华文化主题展”于5月1日在巴黎凡尔赛门会展中心开幕。

本次展览会上，湖北长江出版传媒集团聚焦“从文化经典到美好生活”主题，集中展示了一批传播中华文化、展示长江文明、彰显荆楚特色的精品力作，集团旗下湖北省新华书店打造的“元青花四爱图梅瓶”衍生文创——“四季之爱”系列产品亮相，向世界展示中国文化魅力，讲好荆楚文化故事。

巴黎市民在“倍悦文创”展台前。人民网记者 于超凡摄

“四季之爱”系列文创是湖北省新华书店“倍悦文创”品牌的代表产品，设计灵感源于湖北省博物馆镇馆之宝“元青花四爱图梅瓶”。“倍悦文创”对文物的文化价值和美学价值进行探索，通过对“梅瓶”器形的拆解设计、瓶身青花纹样的衍生变换，打造IP视觉。系列产品形态涵盖茶具、书签、眼罩、化妆镜等，将传统文化故事以符合现代生活场景的产品形式重新展现在大众面前。

展会期间，来自世界各地的观众对“四季之爱”文创产品表现出浓厚兴趣，就产品设计、功能、内涵等进行深入交流。

巴黎市民在“倍悦文创”展台前。人民网记者 于超凡摄

未来，湖北省新华书店将以荆楚文化、长江文化元素为基调，秉持创新创意创造的理念，进一步擦亮“倍悦文创”品牌，开发一系列积极展示传播中华文明精神标识和文化精髓的文创产品，努力为推动中华文化走向世界贡献力量。

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