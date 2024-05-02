人民网迪拜5月1日电 （记者管克江）当地时间4月30日上午，中沙建设者共同启动了沙特新未来城（NEOM）隧道4号支洞尾爆起爆器，并顺利完成最后爆破任务，标志着中国铁建国际集团（以下简称“铁建国际”）承建的沙特新未来城隧道支洞项目顺利完工。

该工程是中国承包商最早参与的沙特新未来城项目。当天，项目现场举行仪式，由业主向项目团队颁发完工、移交等证书。沙特新未来城基础设施执行总监朱利安·希尔致辞说：“中国铁建团队按计划顺利完成工程，证明你们是有担当、能履约的中国承包商。”

沙特新未来城业主为中企颁发完工、移交等证书。中国铁建国际集团供图

新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，是沙特在“2030愿景”框架下打造的未来城市样板。铁建国际承建的隧道支洞项目是新未来城项目的前导工程，共包括6条隧道支洞，全长9.48公里，其中4号支洞长2603米，是6条支洞中最长的一条隧道。项目建设团队积极应对恶劣自然环境及复杂的地质条件，采取优化爆破设计及试爆修正，优化隧道支护参数等措施，实现了单月单洞进尺超过160延米的记录，同时，引入了3D扫描、智能隧道信息管理系统等多项技术，提高了施工效率。

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