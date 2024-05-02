人民网迪拜5月1日电 （记者管克江）“五一”国际劳动节期间，沙特萨拉曼国王国际综合港务设施项目（以下简称“国王港项目”）现场一派繁忙景象。中国电建所属山东电建公司近万名中外员工正全力以赴、有条不紊地推进项目建设。

沙特国王港项目现场。山东电建供图

在平板装配车间，施工人员正忙碌地进行着仪讯电缆敷设、管道试压、环氧地坪刷漆及尾项消缺工作。这座占地10万平方米的大型钢结构厂房，承担着钢板平面分段装配及管道构件等舾装件的安装功能，同时也是近期即将完工移交的关键构筑物。在C306-2区域（P5标段的主控室），施工人员正紧张而有序地开展门窗安装、室内吊顶、配电房调试等收尾工作，该控制室投用后，将实现P5标段的远程控制、监控和通讯功能。在龙门吊塔架组装现场，项目部机械设备工程师罗云孟介绍，国王港项目共设计安装1座1600吨和3座500吨龙门吊，联合吊装重量达2100吨，位居全球之首。目前，1600吨和第1座500吨龙门吊已安装就位，第3座500吨龙门吊安装工作已全面展开……

项目部工程部主任魏凌云介绍，今年以来，项目团队不断加大资源组织协调力度，先后完成了17个里程碑节点移交工作，同时也为后续履约奠定了坚实基础。

工人在沙特国王港项目现场进行焊接操作。山东电建供图

沙特国王港项目由萨勒曼国王亲自奠基并命名，是沙特“2030愿景”的重要组成部分。项目建成后将成为世界上规模最大的“超级船厂”，主要从事船舶、钻井平台制造、维护、修理及大修包括超级油轮的检修制造工作，预计可带动沙特国内生产总值增长上百亿美元。山东电建作为该项目EPC总承包方，发挥国际化、专业化工程公司优势，科学管控安全、质量、进度，目前项目EPC进度已达88.55%。按照工期计划，舾装车间与仓库、多功能建筑、生产福利楼等重要里程碑节点将陆续完成移交工作。

沙特国王港项目厂房一景。山东电建供图

沙特国王港项目建设以来，始终受到沙特当地政府和业主沙特阿美公司高度关注。近日，沙特阿美公司执行副总裁瓦伊勒·贾法里在考察了国王港项目后，对中方团队能力及项目建设进展给予充分认可和高度评价。他强调，国王港项目对于推动实现沙特“2030愿景”、加快沙特拉斯海尔工业特区的建设具有重要意义，希望通过这一项目建设，深化沙特阿美与山东电建，以及沙特与中国间的友好合作关系。

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