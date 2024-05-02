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中泰文化交流对话会在曼谷举行

2024年05月02日15:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月1日电 （记者刘慧）4月30日，“中泰文化交流——东方传统文化智慧的现实意义与当代价值”对话会在泰国曼谷举行。中国驻泰国大使韩志强，泰国国会副主席兼上议长蓬佩，前泰国驻华大使阿塔育等出席活动。

韩志强表示，中国传统文化强调尊重多元，重视协调。国家不论大小贫弱，不论社会制度如何，都是国际社会平等的一员，各国和谐共处、平等相待、互利合作，才能实现共同繁荣和持久和平。他指出，中泰关系是东方传统思想的最佳诠释，在当代国际关系中堪为典范。明年将迎来中泰建交50周年，中泰关系站在历史新起点。中方愿与泰各界携手努力，全面深化中泰全面战略合作伙伴关系，加快构建中泰命运共同体，共同弘扬东方传统优秀文化，为世界美好明天作出应有贡献。

蓬佩表示，泰中建交以来，两国相互尊重，互利合作，在文化、经贸、旅游等各领域交流日益密切，泰中铁路建设等不仅推动泰工业、物流经济发展，也促进区域内各国互联互通与经贸交流合作，互利共赢。泰中互免签证以来，两国人员往来日益频繁，极大深化人文交流与合作，民心相通。

在对话会上，泰文版《黄帝内经的智慧》在泰出版发行合作协议签署，面向更广大的泰国读者介绍中国优秀传统哲学思想理念。

(责编：燕勐、刘慧)

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