人民网雅加达5月1日电 （记者李培松）4月30日，印尼伽内什师范大学巴陵康孔子学院举办庆祝国际中文日活动——“走近中国”VLOG大赛的颁奖典礼。伽内什师范大学规划与合作处处长、教授科芒，巴陵康孔子学院中方院长朱敏霞、外方院长普图及参赛选手参加了颁奖仪式。此次大赛旨在通过短视频的形式，展现印尼人眼中的中国，促进两国之间的文化交流和理解。

科芒表示，此次“走近中国”VLOG大赛是伽内什师范大学第一次举行中文相关的比赛，感谢合作伙伴信阳师范大学及中国政府对两校合作的大力支持，感谢巴陵康孔子学院对中印尼文化交流所做出的贡献。巴陵康孔子学院通过富有创意的形式，帮助印尼人民认识中国，进一步拉近了两国人民的距离，增进了相互了解和友谊。

活动组织方代表与获奖者合影。巴陵康孔子学院供图

“走近中国”vlog大赛吸引了伽内什师范大学及周边地区的广大学生和社会人士的热情参与，参赛者们通过精彩的视频内容，生动地展现了他们眼中的中国，从中国的历史文化、风土人情、美食娱乐到现代发展成就。这些作品不仅让更多印尼朋友了解到中国美食，还让他们领略了中国的历史人物和风景名胜的风采。

印尼伽内什师范大学学生阿玉说：“中国有很多小吃，有油条、糖葫芦、包子、月饼、年糕，还有辣条。辣条不仅在中国很受欢迎，而且目前在印度尼西亚也很受欢迎。”该校学生尤达说：“中国文化在巴厘岛布莱伦随处可见，这体现了中印尼文化之间的友好交流。”

一些选手还以独特的视角，讲述了印尼文化及寺庙中的中国元素，揭示了中印尼密切交往的历史渊源。最终，布莱恩荣获小学组第一名，凯文荣获中学组第一名，梅迪荣获成人组第一名，尼欧曼荣获“最佳剪辑奖”。

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