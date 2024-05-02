人民网华沙4月30日电 （记者禹丽敏）4月28日，在“世界太极日”到来之际，由索非亚中国文化中心、保加利亚青年和体育部，以及保加利亚武术协会共同举办的“保加利亚青少年杯”暨第二届中保武术文化节圆满落幕。中保各界人士共三百余人参加了此次活动。来自保加利亚全国各地的青少年武术爱好者同台竞技，由当地专业武术裁判评选出了太极、咏春等各个组别的优胜者。

开幕式上，索非亚中国文化中主任洪海和保加利亚武术协会主席彼得·德拉戈耶夫分别发表致辞，共同祝贺中保武术文化节连续两年成功举办。

武术爱好者现场表演。索非亚中国文化中心供图

表演环节中，中心选送的《彝族舞曲》和《十面埋伏》两首民乐乐曲演奏，以及歌曲《中国功夫》，展示了中国传统音乐的魅力。保加利亚武术爱好者表演的剑舞、长刀等节目展现了他们对中国武术的理解和热爱。保加利亚武术协会带来了太极拳等武术示范；保加利亚太极专家斯韦特拉·基西奥娃开展了“阴阳哲学和气功的练习”专题讲座，充分展示了中国武术及太极拳在保加利亚的广泛影响力。

武术爱好者现场表演。索非亚中国文化中心供图

活动当天，中国文化元素布满了整个会场。图片展呈现了中国传统建筑、民俗风情的独特画卷；“兰亭·雅集”书法作品展则展示了中国书法的魅力和韵味。“你好！中国”对外旅游推广标识主题3D全息投影和可爱的熊猫立牌也让来宾目不转睛，纷纷驻足观看。大家品茶香、赏墨韵，进一步了解中国茶的知识，欣赏以毛笔写就的自己的中文名字，沉浸在中国传统文化之美中。

太极拳是中华传统武术的瑰宝。2020年12月17日，联合国教科文组织将太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录。随着“太极热”在世界各地兴起，每年4月最后一个周六成为了全球太极爱好者自发庆贺的“世界太极日”。此次中保武术文化节特别邀请了来自中国武术世家的张宇奇展示、讲解太极拳，让保加利亚民众近距离了解中国太极文化的博大精深。

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