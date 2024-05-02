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中法高级别人文交流论坛在法国巴黎举行

2024年05月02日14:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎4月30日电 （记者尚凯元、杨一）4月30日，由中国公共外交协会、中央广播电视总台、中国驻法国大使馆联合主办的中法高级别人文交流论坛在巴黎举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞，法国国民议会议员布鲁诺·福克斯、中国驻法国大使卢沙野、巴黎法中友好协会主席布吕诺、中国公共外交协会会长吴海龙等出席活动并致辞。中法两国政府官员、友好协会负责人、研究机构代表、媒体人士等围绕推动两国关系发展、增进人文交流、促进媒体合作等热点话题展开对话。

布鲁诺·福克斯表示，法中建交60周年是重要历史时刻。从1964年建交，到1997年建立全面伙伴关系，再到2004年建立全面战略伙伴关系，法中关系始终走在中国同西方国家关系的前列，双方在外交、经济、文化、教育等领域开展了建设性合作，取得丰硕成果，为世界各国的交往提供了良好借鉴。在世界百年变局加速演进的背景下，法中两国要在现有基础上继续加强合作，在应对气候变化、促进可持续发展、开发绿色清洁能源等方面取得更多成果。

法国国民议会议员布鲁诺·福克斯在论坛上致辞。人民网记者 杨一摄

法国国民议会议员布鲁诺·福克斯在论坛上致辞。人民网记者 杨一摄

卢沙野在致辞中表示，60年来，中法关系始终走在中国同西方国家关系的前列，为两国人民带来福祉，为世界和平稳定发展作出贡献。60年一甲子，站在新的历史门槛上，中法更要秉持初心，共担责任、增进互信、开创未来，倡导践行真正的多边主义，巩固扩大互利的务实合作，开展引领开放的文明对话。希望两国民众以中法文化旅游年和巴黎奥运会为契机，多交往、多走动，掀起中法人文交流的新热潮。

布吕诺表示，巴黎法中友好协会致力于促进法中之间的官方和民间交往，加强两国政治、文化、经贸关系，增进互相了解，特别是让法国民众更加了解中国。协会将在法中两国举办多场活动，并派出专家参与中国文化遗产保护工作等，全面推动法中文化交流和旅游业的发展。

吴海龙表示，民间交流是推动中法关系向前发展的重要组成部分。中法关系的基础在民间。中法之间要抓住建交60周年、中法文化旅游年以及2024巴黎奥运会的契机，全面启动中法在各领域、各界别和各层级的交流活动，特别是青少年的交流，拉近两国人民之间的距离，增进两国人民之间的感情，进一步深化两国人民之间的友谊与互信。

活动现场，与会嘉宾共同观赏法国博瓦勒动物园园长鲁道夫·德洛尔展示的2017年刚出生的熊猫宝宝“圆梦”和熊猫妈妈的合影。人民网记者 杨一摄

活动现场，与会嘉宾共同观赏法国博瓦勒动物园园长鲁道夫·德洛尔展示的2017年刚出生的熊猫宝宝“圆梦”和熊猫妈妈的合影。人民网记者 杨一摄

论坛开幕式上，中央广播电视总台央视网熊猫频道与法国博瓦勒动物园共同推出“和美中国”中法大熊猫云连线活动暨中法熊猫影像合作计划，并在熊猫频道开设旅法大熊猫专区。中央广播电视总台“微笑使者”熊猫创意作品全球征集活动同步启动，通过征集关于熊猫的图片、文章、短视频等，与全球受众共同分享与大熊猫相关的故事，更好地推动文明交流互鉴、促进民心相通。

法国博瓦勒动物园园长鲁道夫·德洛尔表示，熊猫是法中友谊的纽带与见证。1973年，时任法国总统蓬皮杜访华，互赠礼品时，中国送给法国一对大熊猫“黎黎”和“燕燕”。2017年，大熊猫“圆梦”在博瓦勒动物园诞生，是首只在法国出生的大熊猫宝宝。希望法中可以继续合作，共同推进生物多样性保护工作。

中法高级别人文交流论坛同时举办四个分论坛，包括政治经济分论坛、人文交流分论坛、青年交流分论坛和中法媒体对话会。

(责编：燕勐、刘慧)

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