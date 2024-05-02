人民网巴黎4月30日电 （记者于超凡）为庆祝中法建交60周年，“时间的容器”艺术展览近日在法国国立吉美亚洲艺术博物馆揭幕。该展览是法国国立吉美亚洲艺术博物馆庆祝中法文化旅游年系列活动的重要组成部分，该馆邀请中国艺术家蒋琼耳以艺术项目“时间的容器”勾勒华夏文明与神话符号，作出当代诠释，描绘出一座东西方思想和文化交流的桥梁。

“时间的容器”大型系列装置艺术创作由“民胞物与”“祈起”“十二呼唤”“AI女书2024/勇敢”以及“内观洞穴”五组作品组成。4月1日起，“民胞物与”“祈起”“十二呼唤”和“内观洞穴”四件作品已在吉美博物馆亮相，“AI女书2024/勇敢”作品将于2024年5月底完成。

巴黎耶拿广场上的吉美博物馆被一层淡雅的红色纱幕轻柔覆盖，彰显浓郁的中式风情。大型装置艺术作品“民胞物与”通过多维的包裹与光影装置，将博物馆外立面进行整体艺术转换。在人工智能的辅助下，蒋琼耳创作了十二神兽，它们栩栩如生地出现在博物馆的顶部和历史建筑外立面的洞窟中，仿佛安住在当下时间的洞穴。艺术家用当代的创作语言，为敦煌莫高窟、云冈石窟和龙门石窟的艺术杰作赋予新生。

蒋琼耳在博物馆内延续该创作思路创作了多个标志性的艺术空间装置，邀请参观者在其中经历一场迷人又充满情感冲击的旅程。蒋琼耳认为，“时间的容器”是一座连接中法两国文明的桥梁，一扇向每个人的想象世界敞开的大门，一段漂浮着的诗意瞬间。

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