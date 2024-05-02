人民网华沙4月30日电 （记者李增伟）4月27日至28日，布加勒斯特中国文化中心、中外文化交流中心、马拉穆列什省罗中工商会和罗马尼亚武术功夫联合会在马拉穆列什省巴亚马雷市共同举办“世界太极日”系列活动。马拉穆列什省罗中工商会主席弗洛林·班克斯、马拉穆列什县议会副主席多鲁·拉扎尔、布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波出席开幕式并致辞。

北京体育大学教授武冬进行互动教学。布加勒斯特中国文化中心供图

本次活动内容丰富，既有儿童太极拳入门、太极拳初级教学，还安排了太极拳进阶教学以及太极拳教练培训指导。启动仪式上，北京体育大学教授武冬亲自授课，带领来自罗马尼亚7个城市、10个太极拳俱乐部的14名教练和100余名学员体验太极韵味。学员们在武冬的带领下，体验抱拳礼、功法练习等，初步了解太极拳及其内涵。

28日，武冬带领100余名学员在巴亚马雷市中心公园的绿荫草坪上集体演练，用整齐划一的动作诠释着太极拳的刚柔并济，引来许多当地民众驻足观摩，彰显了太极文化跨越国界的吸引力。授课过程中，武冬精准到位的动作演示和细心指导赢得了现场学员的阵阵掌声。

北京体育大学教授武冬带领学员进行太极拳演练。布加勒斯特中国文化中心供图

本次活动在帮助参与者享受、交流太极拳的同时，也促进了不同文化间的理解与尊重。罗马尼亚72岁的太极拳教练奥尔贝努·西尔维乌表示，他从本次活动中深切体会到中国尊师重道的文化，太极拳崇尚自然、生生不息的理念令他受益匪浅。

北京体育大学教授武冬做太极拳进阶教学。布加勒斯特中国文化中心供图

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