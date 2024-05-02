人民网北京5月2日电 （记者白紫微）5月1日，由当代中国与世界研究院和牛津大学新学院联合主办的国际青年互学互鉴中心启动仪式暨中英青年互学互鉴对话会在英国牛津大学举行。作为“国际青年领袖对话”项目框架下在海外成立的首个国际青年学术交流机制，中心旨在深化国际青年研究伙伴关系、搭建中外青年学术交流与互学互鉴的桥梁。

牛津大学、当代中国与世界研究院、剑桥大学等相关专家代表一同为国际青年互学互鉴中心揭牌。来自英国社会科学院、伦敦国王学院、金斯顿大学、北京外国语大学、敦煌研究院等机构的中外专家学者出席活动，围绕“互学互鉴：共赴更好的明天”深入对话，探讨加强中外青年联合研究和知识共享的合作之道。

牛津大学新学院行政院长、高等教育政策研究中心主任大卫·帕尔费曼说，推动青年研究，教育将发挥重要作用，希望国际青年互学互鉴中心能为青年研究人员提供更多指导和帮助，成为两国青年各展所长的枢纽。

中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全表示，新技术的不断崛起呼唤人类社会朝更开放包容、互联互通的方向发展进步。国际青年研究中心旨在打造国际青年认识世界文明的“会客厅”，拓展国际青年开展联合研究的“朋友圈”，建设国际青年进行知识共享的“e社区”，为推动全球发展汇聚青年合力。

英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳表示，东西方文化存在很大差异，正确处理这些差异是中英友谊源远流长、中英青年越走越近的关键。平等、尊重以及多样性是文明交流的主题和重点。就像中国茶道所展现的，共享、理解让中英青年向共同目标努力，希望中心工作有助于促进中英青年交流合作。

伦敦国王学院中国研究院院长凯利·布朗表示，受多种因素影响，当前面对面沟通频次大幅下降，地缘形势复杂，人类社会面临全球变暖、人工智能冲击、公共卫生等共同挑战，只有中外青年增进了解互信，凝聚共识，才能携手寻求更好的解决方案。

4月24日至5月2日期间，当代中国与世界研究院还会同雅典大学、奥地利高校等在希腊、奥地利分别举办国际青年互学互鉴对话会系列活动。在中希文明互鉴中心分享彼此研究成果和文明互鉴哲思；在中奥青年互学互鉴对话会了解中奥文艺对话成就；参访中希合作共建的卡夫沃尼风电场，为世界能源转型贡献青年智慧。

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